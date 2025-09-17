Carla Conte reveló detalles sobre su romance con Ezequiel Corbo: "Llegó para rescatarme"

Carla Conte habló sobre su romance con Ezequiel Corbo y se mostró muy enamorada. La actriz y bailarina de 48 años, confesó su nueva vida con Ezequiel Corbo, reconocido productor teatral - a quién conoce hace más de 20 años- y expareja de Coki Ramírez, al ser consultada al respecto por Pepe Ochoa.
"El otro día en la línea de chimentos preguntaron: '¿Carla Conte está en una relación con Corbo?'", expuso Pepe. "No podías instalar esto, lo estamos cuidando hace como un año", intervino Julieta Argenta, al mismo tiempo que su compañero se dio cuenta que no debía decirlo públicamente.
"Estuve con Corbo el fin de semana en una fiesta y me pidió sacarnos una foto. Y me dijo: 'Se la voy a mandar a Carla'", contó por su parte Ángel de Brito. Y, sin vueltas, le consultó a Conte: "¿Estás saliendo con Corbo?".
Tras unos segundos de silencio y risa nerviosa, la conductora expresó: "Nos conocemos hace 20 años. Nos estamos acompañando en la vida. Es lo más, lo amo".
Carla Conte
Carla Conte habló de su nueva relación, con el famoso productor teatral.
Web
Pasados varios meses, Carla volvió a referirse a su historia de amor, esta vez al aire del ciclo de streaming Super Héroes, de la TV Pública.
"¿Cuándo van a convivir? ¿Se habló del tema?", le consultó sin vueltas Emiliano Rella. Y la conductora se sinceró: “Creo que a él no le conviene convivir conmigo, mi hija de 16 y mi hijo de 11, y todos los amigos… Nos conocemos hace muchos años, él era mi representante. Tenemos vidas muy distintas, él tiene una hija de 28 años…”.
“Lo pensamos para más adelante, es una relación hermosa en la que proyectamos a largo plazo. Hace 20 años que nos conocemos”, sumó. “Él llegó en el momento justo para rescatarme, con una valija llena de curitas. Nos reencontramos el año pasado y yo no estaba bien emocionalmente”, expresó Carla.
Luego, confesó que en el pasado no se sentía atraída por Corbo: “Nunca nos miramos como hombre y mujer, jamás en la vida. Nunca me llamó la atención un productor, pero a la vez fue el único hombre que hacía todo en mi vida por el laburo”.
“Estoy teniendo el desafío de dejarme cuidar, porque soy muy solista. Hace ocho años estoy separada del papá de mis hijos, pero siempre fui de sostener todo, estoy acostumbrada a eso”, se sinceró.