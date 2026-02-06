Camila Homs volvió a las redes y mostró la intimidad familiar tras el nacimiento de Aitana

Cami Homs y José Sosa se convirtieron en padres el pasado 28 de enero juntos por primera vez con la llegada de Aitana. La bebé nació para integrarse a una familia ensamblada en la que conviven Francesca y Bautista, hijos de la modelo con Rodrigo de Paul, y las mellizas del futbolista, fruto de unarelación anterior.
Tras anunciar el nacimiento, Homs optó por un perfil bajo y se alejó de las redes sociales durante varios días.
El post de Camila Homs en sus redes sociales
La primera postal compartida es una imagen en blanco y negro que sintetiza ese espíritu familiar. Francesca aparece andando en rollers mientras empuja el cochecito de Aitana por el barrio, con Bautista avanzando algunos metros más adelante sobre su monopatín. El entorno arbolado y la escena cotidiana transmiten calma y complicidad entre los hermanos, en una imagen que funciona como símbolo de esta etapa que comienza.
Poco después, la influencer publicó un selfie frente al espejo del baño, con el cabello mojado y un look deportivo en tonos claros. Junto a la foto escribió: “Me preguntan cómo estoy. Feliz, ocupándome de esta bebita que nos tiene muertos de amor y sus hermanitos. De a poquita apareciendo por acá. Gracias por sus miles de mensajes de amor”. Ese mensaje marcó su regreso explícito a las redes y dejó en claro cuál es hoy su prioridad.
La nueva dinámica familiar
Más tarde llegó el primer posteo formal, titulado “Estos días”. Allí se puede ver a José Sosa dormido en el sillón, abrazando a Aitana, en una escena de descanso y protección que resume los primeros días de paternidad. Otra imagen muestra al futbolista junto a sus mellizas, que se acercan sonrientes a su hermanita recién nacida, reflejando la integración familiar y la alegría compartida.
La bienvenida de Aitana quedó registrada en una postal en la que tres niños sostienen un cartel gigante con su nombre y flores, en un gesto espontáneo y afectuoso. En otra foto, Bautista y Francesca aparecen sentados junto a la cuna, observando a la beba con atención y ternura, mientras la luz suave del living refuerza la sensación de serenidad del hogar.