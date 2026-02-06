Camila Homs volvió a las redes y mostró la intimidad familiar tras el nacimiento de Aitana

Tras anunciar el nacimiento de su hija, Homs optó por un perfil bajo y se alejó de las redes sociales durante varios días.

Cami Homs y José Sosa se convirtieron en padres el pasado 28 de enero juntos por primera vez con la llegada de Aitana. La bebé nació para integrarse a una familia ensamblada en la que conviven Francesca y Bautista, hijos de la modelo con Rodrigo de Paul, y las mellizas del futbolista, fruto de una relación anterior.

Tras anunciar el nacimiento, Homs optó por un perfil bajo y se alejó de las redes sociales durante varios días.

Cami Homs El post de Camila Homs en sus redes sociales La primera postal compartida es una imagen en blanco y negro que sintetiza ese espíritu familiar. Francesca aparece andando en rollers mientras empuja el cochecito de Aitana por el barrio, con Bautista avanzando algunos metros más adelante sobre su monopatín. El entorno arbolado y la escena cotidiana transmiten calma y complicidad entre los hermanos, en una imagen que funciona como símbolo de esta etapa que comienza.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Cami Homs (@camihoms) Poco después, la influencer publicó un selfie frente al espejo del baño, con el cabello mojado y un look deportivo en tonos claros. Junto a la foto escribió: “Me preguntan cómo estoy. Feliz, ocupándome de esta bebita que nos tiene muertos de amor y sus hermanitos. De a poquita apareciendo por acá. Gracias por sus miles de mensajes de amor”. Ese mensaje marcó su regreso explícito a las redes y dejó en claro cuál es hoy su prioridad.

La nueva dinámica familiar Más tarde llegó el primer posteo formal, titulado “Estos días”. Allí se puede ver a José Sosa dormido en el sillón, abrazando a Aitana, en una escena de descanso y protección que resume los primeros días de paternidad. Otra imagen muestra al futbolista junto a sus mellizas, que se acercan sonrientes a su hermanita recién nacida, reflejando la integración familiar y la alegría compartida.