Bad Bunny en SNL: un sketch de "El Chavo del 8" y respuesta a las agresiones por el Super Bowl

El cantante puertorriqueño invitó a los estadounidenses a que aprendan español para el show de medio tiempo: "tienen cuatro meses"

Bad Bunny respondió a quienes cuestionaron su decisión de dar el show de medio tiempo en el Super Bowl. Además, homenajeó a El Chavo del 8.

Bad Bunny respondió a quienes cuestionaron su decisión de dar el show de medio tiempo en el Super Bowl. Además, homenajeó a "El Chavo del 8".

Bad Bunny volvió a llamar la atención de todos en "Saturday Night Live" con una participación que combinó humor, ironía y mensajes directos. Desde su monólogo inicial, el artista puertorriqueño respondió a las críticas que surgieron tras confirmarse su presentación en el show del medio tiempo del Super Bowl 2025.

“Es bueno estar de vuelta, esta es mi segunda vez conduciendo y la cuarta vez que participo aquí”, comenzó su monólogo Benito Antonio Martínez Ocasio.

Ataques de los conservadores a Bad Bunny

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, aseguró que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) tendrá presencia en el evento deportivo que se realizará en el estadio Levi’s de Santa Clara, California. “Tengo la responsabilidad de asegurarme de que todos quienes asistan al Super Bowl puedan disfrutarlo y retirarse sin riesgos”, declaró en Fox News.

Lejos de polemizar, Bad Bunny aprovechó el espacio para agradecer durante varios minutos en español a su público latino: “Más que un logro propio, es el logro de todos, demostrando que nadie podrá borrar o quitar la huella y la contribución de los latinos a este país”, dijo con orgullo.

Luego, con su característico tono provocador, el artista lanzó una advertencia a quienes lo cuestionaron por su elección: “Si no entiendes español, tienes cuatro meses para aprender”.

El homenaje de Bad Bunny a "El Chavo del 8"

El cierre del programa fue uno de los momentos más comentados en redes: un sketch homenaje a “El Chavo del 8”, el clásico mexicano creado por Roberto Gómez Bolaños. Titulado “The Kid from Number 8”, el segmento recreó los gestos, escenarios y personajes emblemáticos de la serie.

Bad Bunny interpretó a Quico, mientras Marcello Hernández fue El Chavo, Chloe Fineman hizo de Doña Florinda, Sarah Sherman de La Chilindrina y Andrew Dismukes de Don Ramón. Jon Hamm completó el elenco como el Profesor Jirafales.

El homenaje funcionó como un puente cultural entre Latinoamérica y Estados Unidos, destacando el impacto del humor en español dentro del entretenimiento global. Con este gesto, Bad Bunny reafirmó su papel como uno de los artistas latinos más influyentes del momento, capaz de transformar cada aparición en un mensaje de identidad y orgullo cultural.

