6 de octubre de 2025 - 16:12

Bad Bunny en SNL: un skecth de "El Chavo del 8" y respuesta a las agresiones por el Super Bowl

El cantante puertoriqueño invitó a los estadounidenses a que aprendan español para el show de medio tiempo: "tienen cuatro meses"

Bad Bunny respondió a quienes cuestionaron su decisión de dar el show de medio tiempo en el Super Bowl. Además, homenajeó a El Chavo del 8.

Bad Bunny respondió a quienes cuestionaron su decisión de dar el show de medio tiempo en el Super Bowl. Además, homenajeó a "El Chavo del 8".

Foto:

gentileza
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Bad Bunny volvió a llamar la atención de todos en "Saturday Night Live" con una participación que combinó humor, ironía y mensajes directos. Desde su monólogo inicial, el artista puertorriqueño respondió a las críticas que surgieron tras confirmarse su presentación en el show del medio tiempo del Super Bowl 2025.

Leé además

Bad Bunny hace historia en Estados Unidos. 

Le perdió el miedo a Trump: Bad Bunny hará el show del Super Bowl 2026

Por Redacción Espectáculos
Con la onda de Bridgerton, la nueva serie de HBO Max promete generar los mismos suspiros.

Al estilo de Outlander y Bridgerton, HBO Max anunció una nueve serie de romance de época

Por Redacción Espectáculos

“Es bueno estar de vuelta, esta es mi segunda vez conduciendo y la cuarta vez que participo aquí”, comenzó su monólogo Benito Antonio Martínez Ocasio.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PopCrave/status/1974685431456579610&partner=&hide_thread=false

Ataques de los conservadores

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, aseguró que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) tendrá presencia en el evento deportivo que se realizará en el estadio Levi’s de Santa Clara, California. “Tengo la responsabilidad de asegurarme de que todos quienes asistan al Super Bowl puedan disfrutarlo y retirarse sin riesgos”, declaró en Fox News.

Lejos de polemizar, Bad Bunny aprovechó el espacio para agradecer durante varios minutpos en español a su público latino: “Más que un logro propio, es el logro de todos, demostrando que nadie podrá borrar o quitar la huella y la contribución de los latinos a este país”, dijo con orgullo.

Luego, con su característico tono provocador, lanzó una advertencia a quienes lo cuestionaron por su elección: “Si no entiendes español, tienes cuatro meses para aprender”.

El homenaje de Bad Bunny a "El Chavo del 8"

El cierre del programa fue uno de los momentos más comentados en redes: un sketch homenaje a “El Chavo del 8”, el clásico mexicano creado por Roberto Gómez Bolaños. Titulado “The Kid from Number 8”, el segmento recreó los gestos, escenarios y personajes emblemáticos de la serie.

Embed - El Chavo Del Ocho (English Version) - SNL

Bad Bunny interpretó a Quico, mientras Marcello Hernández fue El Chavo, Chloe Fineman hizo de Doña Florinda, Sarah Sherman de La Chilindrina y Andrew Dismukes de Don Ramón. Jon Hamm completó el elenco como el Profesor Jirafales.

El homenaje funcionó como un puente cultural entre Latinoamérica y Estados Unidos, destacando el impacto del humor en español dentro del entretenimiento global. Con este gesto, Bad Bunny reafirmó su papel como uno de los artistas latinos más influyentes del momento, capaz de transformar cada aparición en un mensaje de identidad y orgullo cultural.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

previo a la creamfields argentina 2025, david guetta fue elegido como el dj n° 1 del mundo

Previo a la Creamfields Argentina 2025, David Guetta fue elegido como el DJ N° 1 del mundo

Por Redacción Espectáculos
La China Suárez y su nueva película en Disney+.

La nueva película de la China Suárez junto a un galán que se divorció de una estrella de Hollywood

Por Redacción Espectáculos
thiago medina hablo con sus hijas, laia y aime, despues de tres semanas: como fue el encuentro

Thiago Medina habló con sus hijas, Laia y Aimé, después de tres semanas: cómo fue el encuentro

Por Redacción Espectáculos
Los famosos en la preregrinación a Luján: Ex Gran Hemano, políticos y periodistas.

Ex Gran Hermano, políticos y una ausencia llamativa: los famosos en la peregrinación a Luján

Por Redacción Espectáculos