Ayelén Paleo cometió un error insólito durante una entrevista en vivo: "¿Esto va a salir al aire?"

La vedette Ayelén Paleo protagonizó un incómodo momento durante una entrevista telefónica con el programa El Ejército de la Mañana, emitido por Bondi Live, cuando advirtió en medio de la conversación que la charla se estaba transmitiendo en vivo. La participación ocurrió en el marco de una entrevista con tono distendido y provocador.

El episodio comenzó con una consulta directa del conductor Pepe Ochoa, quien retomó un intercambio previo con Luciana Salazar. “ Vamos a hacer una pregunta . Le pregunté esto a Luli Salazar, no te ofendas. ¿Sos gato?”, lanzó al aire.

Lejos de esquivar la provocación, Paleo respondió con humor. “ Ojalá, mi amor, sería gato. Ya dejé todo eso afuera . Me encantaría volver”, expresó entre risas, lo que generó sorpresa en el estudio y abrió un diálogo cargado de ironía.

Ante la reacción de Fefe Bongiorno, la exbailarina amplió su postura: “ Mi amor, que me lleguen regalos. Me encantaría ”. Luego aclaró su situación actual: “En una época era. No. Ahora soy una señora”.

El intercambio continuó con comentarios del panel, entre ellos Santiago Riva Roy, quien recordó una anécdota de Moria Casán sobre regalos recibidos, lo que derivó en nuevas respuestas irónicas de la invitada que provocaron risas en el estudio.

El momento del desconcierto: descubrió que estaba al aire

El punto más comentado de la entrevista llegó cuando la conversación giró hacia el cumpleaños de la vedette. Mientras hablaba del tema, Paleo interrumpió de manera inesperada: “¿Esto va a salir al aire? Me muero”, preguntó sorprendida.

Desde el estudio le confirmaron que el programa llevaba más de una hora en vivo. Sin salir de su desconcierto, la invitada insistió: “¿Esto va a salir ahora? ¿Está grabado? ¿Pero en vivo dónde? ¿Hay un programa?”.

Entre bromas del equipo, Paleo confesó que creía que se trataba de una charla privada y que esperaba recibir un enlace para participar. “Pensé que me ibas a mandar un link, boludo. No, no puedo creerlo. ¿Estamos en vivo de verdad?”, dijo entre carcajadas.

Espontaneidad y repercusión en redes

Lejos de generar incomodidad, el episodio se transformó en el fragmento más compartido del ciclo. La reacción espontánea de la vedette fue interpretada como una muestra de naturalidad y reforzó el perfil frontal que caracteriza su trayectoria mediática.