Avión privado y viaje a Río de Janeiro: el lujoso festejo de cumpleaños de Pamela David

Pamela David celebró su cumpleaños número 47 con una escapada exclusiva a Río de Janeiro junto a un grupo reducido de amigas íntimas. La conductora de Desayuno Americano (América) optó por dejar atrás las rutinas y organizar una experiencia pensada al detalle, desde el traslado en avión privado hasta las actividades y cenas que agendó.

El lujoso viaje de Pamela David junto a sus amigas Durante el trayecto aéreo, el grupo disfrutó de masas finas, vino, champagne y gaseosas, mientras el reggaetón sonaba de fondo e invitaba a bailar. “Simplemente gracias”, escribió Pamela en una publicación de Instagram que acompañó con un video resumen del viaje, donde mostró desde el inicio en el avión hasta las postales más destacadas de la experiencia. Con casi un millón de seguidores, la conductora registró tanto los momentos íntimos como los más descontracturados.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por PAME DAVID (@pamedavid) Su estadía en Río de Janeiro Ya en Río de Janeiro, Pamela y sus amigas se alojaron en un hotel de lujo frente al mar, donde comenzaron a disfrutar de las comodidades del lugar. La primera noche incluyó una cena especial organizada por sus amigas, quienes decoraron el espacio y prepararon una sorpresa para homenajearla.

Pamela lució una vincha con luces y plumas, sopló las velitas rodeada de abrazos y risas, y brindó por un nuevo año de vida. En ese momento, se destacó la calidez del grupo y la atmósfera de celebración relajada pero cuidada al detalle.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por PAME DAVID (@pamedavid) La agenda continuó con actividades en la playa, donde las invitadas compartieron tragos, música y momentos de descanso frente al mar. Al regresar, la conductora publicó un nuevo mensaje de agradecimiento en redes sociales junto a un carrusel de imágenes. “Gracias a todas las personas que acompañaron para que esto suceda. Alguien que hoy ya no está me dijo: ‘entre foto y foto suceden muchas cosas: momentos lindos, otros no tanto, momentos tristes y esos que te rompen el alma y no le sacamos fotos’. Fue un finde más lunes hermoso, con charlas, risas, encuentros y amigas de distintos tramos de mi vida que pareciera que se hubieran conocido siempre”, escribió.