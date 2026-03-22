22 de marzo de 2026 - 17:41

Así fue la escapada de Cande Ruggeri a Mendoza tras su casamiento

La modelo viajó a Mendoza con amigas y compartió postales de su escapada entre viñedos.

Cande Ruggeri disfrutó Mendoza con amigas tras su casamiento.

Cande Ruggeri disfrutó Mendoza con amigas tras su casamiento.

Foto:

Instagram / @caleruggeri
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

A pocas semanas de su casamiento, la modelo Cande Ruggeri viajó a la Mendoza junto a un grupo de amigas y compartió en redes sociales distintas postales de su escapada, marcada por el turismo, la moda y la celebración.

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Durante el fin de semana, Ruggeri organizó un itinerario que incluyó recorridos por viñedos, donde se mostró relajada disfrutando de catas de vino en paisajes característicos de nuestra provincia. Su visita se da tras la boda con Nicolás Maccari.

Cande Ruggeri disfrutó Mendoza con amigas tras su casamiento
Cande Ruggeri disfrutó Mendoza con amigas tras su casamiento.

Cande Ruggeri disfrutó Mendoza con amigas tras su casamiento.

Cande posteó en su Instagram imágenes de brindis, risas y momentos de complicidad entre amigas, en una experiencia que funcionó como celebración de una nueva etapa personal.

Looks entre los viñedos

La moda tuvo un rol central en la escapada. Para su visita a los viñedos, Ruggeri eligió un outfit en tonos claros con base full white, compuesto por body, pollera y botas altas, acompañado por una chaqueta de cuero marrón claro.

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El detalle distintivo fue un sombrero blanco con detalles negros de estilo western, que aportó personalidad al look sin perder elegancia. En otra jornada, sumó una referencia sutil a su reciente casamiento con un outfit que incluyó musculosa blanca, lentes de sol negros y un pañuelo al cuello con detalles que evocaron la estética de un velo.

Turismo, amigas y diversión

El viaje también estuvo marcado por momentos espontáneos. La modelo compartió recorridos turísticos y un video junto a sus amigas en el que recrearon una coreografía al ritmo de “WHERE IS MY HUSBAND!” de Raye.

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La escapada combinó relax, turismo y celebración en un contexto especial, con experiencias compartidas que reflejaron una etapa de disfrute tras uno de los momentos más importantes de su vida.

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