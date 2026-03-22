Así fue la escapada de Cande Ruggeri a Mendoza tras su casamiento

La modelo viajó a Mendoza con amigas y compartió postales de su escapada entre viñedos.

A pocas semanas de su casamiento, la modelo Cande Ruggeri viajó a la Mendoza junto a un grupo de amigas y compartió en redes sociales distintas postales de su escapada, marcada por el turismo, la moda y la celebración.

Durante el fin de semana, Ruggeri organizó un itinerario que incluyó recorridos por viñedos, donde se mostró relajada disfrutando de catas de vino en paisajes característicos de nuestra provincia. Su visita se da tras la boda con Nicolás Maccari.

Cande Ruggeri disfrutó Mendoza con amigas tras su casamiento Cande Ruggeri disfrutó Mendoza con amigas tras su casamiento. Instagram / @caleruggeri Cande posteó en su Instagram imágenes de brindis, risas y momentos de complicidad entre amigas, en una experiencia que funcionó como celebración de una nueva etapa personal.

Looks entre los viñedos La moda tuvo un rol central en la escapada. Para su visita a los viñedos, Ruggeri eligió un outfit en tonos claros con base full white, compuesto por body, pollera y botas altas, acompañado por una chaqueta de cuero marrón claro.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Cale Ruggeri (@caleruggeri) El detalle distintivo fue un sombrero blanco con detalles negros de estilo western, que aportó personalidad al look sin perder elegancia. En otra jornada, sumó una referencia sutil a su reciente casamiento con un outfit que incluyó musculosa blanca, lentes de sol negros y un pañuelo al cuello con detalles que evocaron la estética de un velo.