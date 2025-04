Así fue el intenso romance que tuvo Marcelo Polino con la hija de un famoso humorista

Baba Vanga le puso fecha al final del reinado de Carlos III: no es el día de su muerte

El día que Antonio Gasalla le quiso regalar un departamento a Marcelo Polino y no pudo: Por qué lo rechazó

Una de las historias más sorprendentes que rememoró fue su relación con Carmela Fischer, hija del popular artista infantil conocido como Pipo Pescador. “Cuando llegué a Buenos Aires, primero viví con mis padrinos, pero al año siguiente me invitaron a retirarme. Me quedé en la calle, boyando. La pasé bastante mal, llegué a dormir hasta en una plaza”, recordó con crudeza.

En ese contexto de necesidad, encontró en la magia una salida inesperada. “Un día me compré unos trucos para hacer magia en un local de la Avenida Corrientes y empecé a animar fiestas infantiles. Pipo necesitaba un mago y yo, perdido por perdido, fui y me presenté”, relató. Su histrionismo natural y capacidad para contar historias hicieron que se destacara rápidamente: “Con esas pavadas que yo tenía, llamaba la atención”.

Fue en ese entorno que conoció a Carmela. “Ella vivía en España y vino a visitar a Pipo. Fue ahí cuando me la presentó”, contó. El flechazo fue inmediato, y poco después, se mudó con ella a Europa. “Me fui a España con ella, donde también trabajaba de mago. Estuvimos dos años. Ahí me separé y me fui a vivir a París”.