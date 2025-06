Asesinan a un reconocido actor de las series "King of the Hill" y "Parks and Recreation"

Jonathan Joss , actor estadounidense reconocido por ser la voz detrás de personajes en series animadas como King of the Hill y Parks and Recreation, fue asesinado a plena luz del día el sábado 1 de junio en San Antonio, Texas.

asesino.avif Fotografía policial del asesino del actor Gentileza

La familia de Jonathan Joss ha elevado un clamor por justicia. "Jonathan era un artista brillante y una persona profundamente amorosa. Su pérdida deja un vacío imposible de llenar", expresó su esposo en una entrevista, mientras que la comunidad de fanáticos ha iniciado campañas para exigir un endurecimiento de las leyes de tenencia de armas en Estados Unidos.

Jonathan Joss inició su carrera en westerns antes de alcanzar la fama con King of the Hill, prestando su voz a John Redcorn durante las 13 temporadas. También tuvo un papel recurrente en Parks and Recreation y participó en filmes como The Magnificent Seven y True Grit. Joss había declarado públicamente que consideraba al Jefe Ken Hotate como uno de los mejores personajes nativos americanos en televisión, destacando la falta de escritores nativos en Hollywood.

serie 2.webp Jonathan Joss dió su voz para la serie "King of the Hill"

La familia y la comunidad de fans de Jonathan Joss claman por justicia y exigen que el caso no quede impune, mientras la investigación continúa y se espera que en los próximos días se fije una fecha para el juicio.