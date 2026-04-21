21 de abril de 2026 - 14:37

"Apartamento 4B": cómo es la obra de teatro improvisada que se verá en el Le Parc

La pieza de teatro, que cuenta con elenco mendocino, tendrá una nueva función este viernes. Dónde comprar las entradas.

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Este viernes 24 de abril a las 21.30, "Apartamento 4B", la SitCom de teatro improvisada que ya se ganó el favor del público mendocino, regresa a los escenarios con una nueva función en el Espacio Cultural Julio Le Parc.

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El espectáculo, que se presenta como una experiencia abierta y dinámica, propone una narrativa libre: cada función es única, irrepetible, atravesada por la espontaneidad de un elenco que construye situaciones en tiempo real. Bajo esa lógica, la obra se sostiene en una premisa clara: hacer reír sin guion fijo, con el riesgo como motor y la complicidad del público.

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La propuesta promete redoblar la apuesta con nuevos personajes, giros inesperados y escenas que ni siquiera sus propios protagonistas pueden prever. Esa es, justamente, la clave de su éxito.

El elenco está integrado por Nahuel Navarro, Germán Sánchez Tiviroli, Ariel Sedevich, Juana Rivadineira y Karim Pabst, un grupo de intérpretes que combina experiencia, timing y una química escénica.

Las entradas tienen un valor general de $12.000, con promociones especiales que buscan ampliar el acceso: dos tickets por $20.000 utilizando el código PROMOX2, y tres por $27.000 con el código PROMOX3, en Entradaweb.com.ar.

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