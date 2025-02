Andrea Prodan: "El homenaje a David Bowie es nuestro nexo de amor con Luca"

-¿Es la primera vez que salen de gira con Bowie Remembered?

Realmente no. Empezamos en Rosario hace seis años para tocar en la Universidad. Fue un show en memoria de Bowie y nos pareció fantástico, porque él es un experto en todo lo que tiene que ver con el espacio, la distancia, la tecnología, la soledad. Las metáforas que permite son increíbles. Este viaje a Cuyo va a ser la primera vez que vamos bastante lejos y estamos afuera un rato.

-¿Qué tiene el show además de la música y el homenaje a Bowie?

Es un hecho visual relativamente simple, porque no queremos copiar a Bowie ni nada por el estilo. Sería demasiado. Pero el show es bastante teatral a su manera. Tiene mucha variedad, porque la maravilla de cantar canciones de Bowie es poder explorar su discografía, sus diferentes épocas y personajes. Es un placer.

-¿Cómo surge la idea de tocar su música?

Hace un tiempo fui a ver un homenaje a Bowie hecho por Adrian Belew, el guitarrista mítico de King Crimson, Zappa, Talking Heads y de Bowie mismo. Su show de canciones de Bowie fue tan poderoso que no pude dormir por unas noches pensando: "Hay que hacer una versión argentina de esto". Hay músicos tan buenos en Argentina y algunos jóvenes excelentes. Decidí tener el coraje de tirarme a cantar las canciones de Bowie porque siento afinidad con sus temáticas y me encanta interpretarlo.

Llamé a los hermanos Kurz, a quienes conocí muchos años antes y los había escuchado tocar Bowie. Eran tan buenos, tan británicos en su interpretación, que aunque pasaron diez años, les propuse hacer una banda. Me dijeron que sí al instante y así nació Bowie Remember.

-Se nota que la propuesta va más allá de un simple homenaje.

Sí, realmente somos muy fans de Bowie. Es un honor tocar su música. Es fácil entusiasmar a la gente y nosotros mismos estamos muy entusiasmados. Más que un simple tributo, es una carta de amor.

-Pensando en Luca, podríamos imaginarte en una banda tributo a él. Sin embargo, elegiste Bowie. ¿Nunca pensaste en hacer algo con Sumo?

No me quiero meter mucho en eso. He cantado canciones de Luca con Las Pelotas y con Divididos en el pasado, y estuvo lindo, pero me es tan cercano que prefiero dejarlo así. Tengo una banda, Romapagana, desde hace 20 años y rara vez tocamos temas de Sumo. Cuando lo hacemos, no son los más famosos y los adaptamos a nuestro estilo. Hay cierto pudor ahí.

-¿Romapagana fue tu primera banda?

No, fue la primera en Argentina. En Inglaterra, en la universidad, tuve una banda llamada Wash Week and Review, una especie de funky punk pop. Un poco pomposo (se ríe). En Roma también tenía una banda cuando era chico y le mandaba cassettes a Luca con lo que hacía. Él me enviaba lo suyo con Sumo. Era como un WhatsApp prehistórico.

-También tuviste un recorrido importante en el cine. ¿Qué hizo que te volcaras finalmente por la música?

De niño, fui solista en un coro muy famoso de Inglaterra. Luca se reía de eso porque me vestía de pequeño corista pero en mi familia decían que yo era famoso por eso. Después mi voz cambió y dejé el mundo de la música clásica o de iglesia y me dediqué a escuchar rock. Mi hermano mayor me pasaba lo mejor que había en aquel momento, cosas totalmente mainstream, pero también músicos menos conocidos que él adoraba y para mí fue pasar de ser protagonista a ser un escuchador por muchos años. En 1982 vine a Argentina a ver a Luca y a Sumo, y hasta toqué la batería con ellos. Siempre quise ser músico de rock y él quería ser actor, pero la vida nos llevó por caminos opuestos.

-Luca y vos nacieron en Italia, pero con ciudadanía británica, tus hermanos en otras partes del mundo. ¿Por qué tanta movilidad en tu familia?

Mi padre era hijo de un almirante de la marina austrohúngara y nació en Estambul, porque de casualidad el barco de guerra donde estaba su padre había parado en esa ciudad. Luego, de joven, mi padre se fue a China, conoció a mi madre y tuvieron dos hijas en Pekín. La historia de mis hermanas es hasta más interesante que la mía y la de Luca. Cuando éramos chicos siempre pensábamos que nosotros (Luca y yo) éramos aburridos al lado de lo que había sido la historia de mi familia. Por eso decidí escribir un libro. Es una historia fascinante, con campos de concentración japoneses, la Segunda Guerra Mundial, la expulsión de europeos de China y la elección de Roma como destino. Mi padre fue productor de cine y mi hermana trabajó con Jane Fonda como su asistente. Hay mucho para contar.

-¿Cuándo sale el libro?

Estoy trabajando con la editorial, pero estimo que a principios de 2026 puede estar listo.

-Volviendo a Luca, en Argentina sigue siendo un ícono. ¿Cómo explicás su trascendencia?

Sumo tiene una receta que no se puede comprender al toque, porque hasta cuando es graciosa como banda, con temas como Kaya u otras, tiene siempre una cierta melancolía. Es una banda poderosa y, a la vez, puede transformarse en íntima con canciones como La gota en el ojo. Hace poco la descubrió un importante periodista del diario británico The Guardian, está fascinado con Sumo y está trabajando en un artículo que va a salir en los próximos días. Así será la primera introducción de ingleses al mundo de Sumo. Si alguien se interesa como se interesó él, va a ser una bomba porque realmente es una gran banda.

-Hay muchos mitos en torno a Luca. ¿Cuántos son ciertos?

La mayoría son ciertos. Lo del puñetazo al príncipe Carlos es dudoso, pero lo de los fantasmas que escuchaba en su casa en Buenos Aires es verdad.

-Peter Lanzani protagonizará una ficción sobre Luca. ¿Qué opinás?

Espero que sea una cosa digna. No estoy de acuerdo con una representación ficticia de su historia o con un actor que pueda encarnarlo. Lanzani, que es muy fan supuestamente, quiere hacer de Luca. Vino a visitarme con su idea hace tres años. Yo escuché, le dije, "Bueno, suerte, después hablamos." Me buscó para que fuera un consultor, pero pensé, "Más que consultor, voy a hacer un hincha pelotas”, porque lo único que le voy a decir es, “No, no es así, no, no es así". Porque ha cambiado mucho el mundo desde la época que Luca estuvo en el colegio británico escocés, toda la historia de Italia y su política, que era muy muy distinta de ahora. Recrear eso me parece extremadamente difícil, pero ellos siguieron adelante y vamos a ver qué qué nos preparan.

-Es un desafío retratar un personaje tan emblemático.

Sí, porque Luca nunca hizo de su vida un discurso comercial. Su rebeldía era real. Las únicas dos canciones comerciales de Sumo, que Luca no quería hacer, fueron “La rubia tarada” y “Los viejos vinagres” que escribió con Pettinato y que él quiso que fueran las más comerciales de la banda. Pero Luca nunca pensó en ser comercial. A él le interesaban bandas como Pink Floyd o Frank Zappa que nunca tuvieron hits.

-¿Cuál fue el punto de contacto entre todo esto y Bowie?

Paradójicamente, Luca era un enorme amante de Bowie, especialmente en los años ‘80. En un momento los dos tuvimos dudas con respecto al rumbo musical de Bowie, pero luego de la muerte de Luca, Bowie volvió a retomar sus fantasmas, su mundo más privado, para un final de vida realmente espectacular musicalmente hablando. Para mí, es en un punto poder conectarme con mi hermano a través de David Bowie, es como nuestro nexo de amor de los dos.

Andrea Prodan: actor, músico y una vida entre Italia y Argentina

Andrea Prodan (Roma, 1961) es un actor y músico italiano radicado en Argentina. Hermano menor de Luca Prodan, es hijo de Mario Prodan, un experto en arte y cerámica china, y Cecilia Pollock, de ascendencia escocesa. Pasó su infancia entre Roma y Toscana, y estudió en Inglaterra, donde destacó como solista en el coro de su escuela.

Su carrera en el cine comenzó en los años 80 como asistente de sonido en Krull y La historia del Vaticano. En 1983 dejó la Universidad de Exeter para trabajar en la producción de Anno Domini, una secuela de Jesús de Nazareth. Durante dos años fue asistente e intérprete del director de fotografía Ennio Guarnieri. En esa etapa trabajó con figuras como Ava Gardner y James Mason y ganó el Premio ICA con un cortometraje filmado en el Sahara. También colaboró con Federico Fellini en Ginger & Fred y en comerciales dirigidos por el legendario cineasta.

Prodan consolidó su carrera en el cine italiano. Participó en Giochi d’Estate (1985), Berlín interior de Liliana Cavani y Buenos días, Babilonia de los hermanos Taviani. También trabajó con Peter Greenaway en El vientre de un arquitecto. En 1987 interpretó a Ettore Majorana en I ragazzi di via Panisperna de Gianni Amelio, recibiendo elogios. Luego protagonizó filmes de Giuseppe Bertolucci y Guido Chiesa. En 1991 interpretó a Rafael Sanzio en la miniserie Una temporada de gigantes junto a Ornella Muti.

Su vida en Argentina

En 1995 viajó a Argentina y grabó Viva Voce, un disco experimental usando solo su voz, que recibió elogios, incluido el reconocimiento de Peter Gabriel. Paralelamente, participó en recitales de Las Pelotas, interpretando clásicos de Sumo. En 2001 se instaló definitivamente en Argentina.

Compuso bandas sonoras para películas argentinas como El jardín primitivo y Caballos en la Ciudad. También trabajó en publicidad, destacándose en Italia con su personaje cómico “Al Dentice”. En 2006 formó la banda Romapagana, con la que lanzó un disco en 2009.

Además de la música, incursionó en la radio con Metiendo Púa. En 2015 presentó Hechos espontáneos, un proyecto musical distribuido de manera innovadora. En 2019 lanzó Freshness of Surprise bajo el alter-ego Dre Dre Bondang, buscando un proceso creativo espontáneo y libre.

Ese mismo año creó Bowie ReMembered, un espectáculo en homenaje a David Bowie junto a músicos argentinos. Con este proyecto, realizó presentaciones en Rosario y Buenos Aires durante la conmemoración de los 50 años del alunizaje.

En 2020 lanzó Two, su segundo álbum como Dre Dre Bondang, y grabó canciones con Bowie ReMembered durante el confinamiento por la pandemia. También colaboró con Celina Varela en Isla 2.

Actualmente, sigue activo en la música y el cine, consolidado como una referencia en Argentina y vinculado al legado de su hermano Luca.