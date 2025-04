Aconcagua Radio: Una nueva señal con aire federal

—Claro. Es la primera vez que me piden: "Bueno, mirá, encargate de producir". Generalmente hacés un armado mediano. Yo cuando llegué ya había una programación propuesta. Fuimos retocando todo eso, ajustándolo y dándole una forma de acuerdo a la idea que tenían de radio. Es mucho trabajo, pero es un trabajazo. La verdad que estoy re contento con esto.

—Y ahí te sirvió la experiencia previa, incluso la que fue más dura, supongo.

—Sí, esas malas experiencias anteriores o diferencias en las visiones de cómo hacer mejor radio me han servido un montón para esto.

—Tenés una amplia trayectoria en radio. ¿Confiás en eso para las decisiones que tenés que tomar?

—Sí. Sí. Pero yo no creo en los personalismos en la radio. Por más que la radio aparentemente tiene toda una cuestión personalista —porque los programas, en algún punto, toman un poco de la personalidad de quienes los hacen—, eso es como para poner un nombre, nada más. Qué sé yo: La mañana con el Negro Fernández Oro. Si la mañana fuera solamente el Negro Fernández Oro, no llegaría ni a dos minutos de aire. Hay un montón de gente detrás. Y si no es en equipo, esto no sale o sale mal, o sale por poco tiempo y después empieza a caer. Eso también lo he experimentado. Para mí, el trabajo en equipo es fundamental. Y si no empiezo confiando en el equipo, no puedo avanzar.

—¿En qué sentido?

—Necesito escuchar lo que tienen para decir. Por ejemplo, hay una persona joven con la que estoy trabajando, que tiene una mirada muy lúcida sobre la actualidad y que me hace pensar cosas que tal vez yo, por rutina, no veo. Eso me encanta. Porque no se trata de armar una radio como si fuera un modelo viejo.

En el medio de todo.jpg En el medio de todo: Cristina Rodríguez distiende la siesta. los andes

—¿Y cuál es tu mirada sobre la programación o los contenidos de esta nueva radio?

—La radio tiene un sesgo periodístico muy fuerte en la primera mitad de la programación. En el prime time de la mañana y hasta el mediodía, te diría. Y tal vez después de la siesta en adelante, se empiezan a mezclar contenidos que tienen más dosis de entretenimiento, más juegos, intentamos jugar con los oyentes. Además hay varios ejes fundamentales que están planteados en la especie de carta orgánica de la radio. Uno es la empatía, que me parece que la radio explota mejor que casi cualquier otro medio. Es muy fuerte y muy importante.

—¿Y lo federal? Porque eso se ha repetido bastante…

—Sí, hay una mirada federal, aunque a la palabra "federal" también se la ha bastardeado un poco. Pero realmente queremos tener una mirada hacia los departamentos. De hecho, te diría que la intención es tratar de conseguir, con el paso del tiempo —y si todo va bien y la gente nos acompaña, que yo creo que sí—, un flujo de doble sentido. Que la radio esté situada acá, en el Gran Mendoza, pero que vos puedas pensar que Aconcagua Radio la mirás desde Alvear y tiene identidad, la mirás desde Malargüe y también tiene su identidad. Entonces, va a haber contenidos fuertes en términos departamentales, federales, o como quieras llamarle.

Los conductores de la nueva radio

Muchos de quienes integran el staff de Aconcagua Radio tienen amplia trayectoria en medios y son reconocidos tanto por su profesionalismo como por su carisma frente al micrófono. Pablo Pérez Delgado, un histórico de estas lides, estará a cargo del programa periodístico de la mañana junto a Nimsi Franciscangeli, en "Hermoso Caos", un programa con noticias, móviles, información plural, entrevistas de fondos y debate de los temas de actualidad. "Vamos a conducir la mañana de 8 a 12. El objetivo es tener la data política, la data importante, pero por sobre todas las cosas el mensaje central es ser federales dentro de Mendoza, que todos se sientan representada por la radio y tenga dónde acudir para sentirse escuchado." contó Pablo Pérez Delgado. Además, agregó "Los sábados vamos a estar haciendo nuestro clásico programa de agro, que ahora se va a llamar 'Agro Recargado', con Marcelo Bustos Herrera, de 8 a 10".

Previamente, en la primera mañana estará Pablo Segura en "Un Día Perfecto", con la información justa, servicios, tránsito, los temas principales de la agenda periodística y muy buena música para despertar.

Un día perfecto.jpg Un día perfecto: La primera mañana, a cargo de Pablo Segura. los andes

Luego del mediodía llega Cristina Rodríguez junto a Valentín Capomaggi con "En el medio de todo" con una propuesta diferente para acompañar las siestas: la dosis justa de actualidad y música.

"La idea es distender. Vamos a bajar un poco, vamos a hacerlo más lúdico. Nos vamos a tomar un espacio para la música, para tratar otro tipo de información que no tiene lugar en la mañana. Cosas que tienen que ver más con la sociedad, para jugar incluso", aseguró la conductora de este espacio.

Además, destacó el trabajo en equipo que semanas antes del lanzamiento, ya se avizoraba como parte del estilo de la radio: "Laburan en red de entrada, ¿viste? Todo el tiempo hay reuniones de equipo, y eso te da una tranquilidad, una plataforma que está rebuena. Que no estás sola, entrando frío en un ambiente, remando en el dulce de leche… Que salí, llamá, producí, operá, abrile la puerta al invitado, en modo pulpo, como me ha pasado en otros lugares… pará. Entonces esta de trabajar con un equipo completo es una genialidad, es otra forma de laburo".

Por la tarde Emiliano Serrano y Cecilia Zabala proponen "Haciendo Cumbre", el magazine de la tarde con información actualizada, análisis y la compañía de los mejores columnistas para profundizar los temas que le importan a los mendocinos.

Haciendo cumbre.jpg Haciendo Cumbre: La tarde actualizada con Emiliano Serrano y Cecilia Zabala. los andes

El conductor de este segmento, quien aseguró que hace mucho no está en la primera plana pero siempre estuvo haciendo algo en medios, aseguró que el segmento, de 15 a 18, va a tener información, contenido de servicio y entretenimiento. "Vamos a hacer una suerte de compañía en este nuevo horario que por ahí se ha generado ahora en Mendoza, más vinculado al horario corrido o al horario de ya volver de la escuela, de buscar a los chicos, comenzando como a cerrar el día". Además, destacó la participación de importantes columnistas, como Augusto Grilli Fox, con un pantallazo a la política internacional.

El cierre de la jornada está a cargo de Nene Carrizo con "Bonus Track", La vuelta a casa siempre con buena música, historias y charlas distendidas en segmentos especiales, con columnistas y buena vibra para cerrar el día.