Abel Pintos vuelve a Mendoza con una gira transformadora: "Me tocó romper conmigo mismo"

La elección de Mendoza como punto de partida no es casual. La provincia ha sido históricamente una plaza fuerte para el artista, que ya ha colmado el Arena Maipú en oportunidades anteriores y que mantiene un vínculo muy estrecho con sus fans mendocinos.“Hace casi 25 años que vengo a Mendoza y cada vez que subo al escenario me aplasta la emoción de verlos a todos recibiéndome con tanto cariño. Para mi estar acá significa muchas cosas, y también sé lo mucho que significa este tiempo de vendimia para ustedes. Y tenerme a mi presente aquí es lo máximo que me pueden regalar. Estoy como en casa”, dijo el artista en su reciente visita con motivo de la Vendimia de la Ciudad.

Un récord histórico en el Luna Park

En paralelo a su actividad en estudio, Abel viene de marcar un hito en la historia del Estadio Luna Park: junto a Luciano Pereyra, realizó nada menos que 34 funciones totalmente agotadas. Sí, 34. Fue la última gran serie de recitales antes de que el mítico estadio porteño cerrara sus puertas por reformas.

Su show "Es Ahora" atrajo a más de 219,000 espectadores, con las primeras 20 fechas agotadas en pocos días. Este ciclo, que comenzó como una colaboración entre amigos, terminó convirtiéndose en una celebración multitudinaria de la música popular argentina, concluyó como un fenómeno que emocionó a los fanáticos y significó el cierre de una etapa en el Luna Park.

Cada función fue distinta, con un repertorio compartido que repasó los grandes éxitos de ambos artistas, acompañado por una escenografía sobria, arreglos musicales cuidados y una entrega emocional que hizo llorar a más de uno en las tribunas.

abelpintos_10908451.jpg Prensa Abel Pintos

El show en Mendoza: lo que se sabe

El concierto en Mendoza será el viernes 6 de junio, a las 22, en el Arena Maipú Stadium. El estadio, con capacidad para unas 7.000 personas, ya ha albergado otras presentaciones del artista, siempre con localidades agotadas.

Se espera que en los próximos días se conozca más información sobre la puesta en escena, que en otras ocasiones ha incluido pantallas de última generación, iluminación envolvente y arreglos musicales especialmente diseñados para cada tour.

Un artista que sigue creciendo

A sus 40 años, Abel Pintos atraviesa una etapa de madurez artística y personal. Su capacidad para emocionar sigue intacta, pero lo que ha ganado con los años es una profundidad que trasciende lo estrictamente musical. Su obra, su compromiso, su coherencia y su presencia escénica lo colocan como uno de los artistas más sólidos de la escena nacional.

Desde sus primeros pasos en Cosquín, cuando apenas era un niño prodigio, hasta convertirse en el artista más convocante del país, Abel ha construido una carrera sin escándalos, sin atajos, con una base sólida de talento, trabajo y conexión con la gente.

abelpintos_10908186.jpg Prensa Abel Pintos

Abel Pintos habló con Los Andes acerca del show y de lo que implica para él comenzar esta gira en Mendoza, de sus gustos musicales y de los temas que le llegan al alma.

-¿Por qué elegiste a Mendoza para iniciar la gira?

-Desde el año 2008 hago una gira por la Patagonia cada tanto, cada dos o tres años, que normalmente comenzamos en La Pampa o en Neuquén y recorremos hasta lo más al sur que podemos y después regresamos por la costa. Este año a esa gira pensé en llamarla “Cordillera y Mar”, justamente por esto de que siempre hacemos el mismo recorrido: bajamos hasta Ushuaia o hasta donde podemos por el lado de la cordillera y luego, cuando regresamos, lo hacemos por el lado del mar. Entonces, si hablábamos de la cordillera no podía dejar afuera a Mendoza, porque Mendoza es una ciudad de la cordillera muy especial para mí. Entonces no podíamos dejarla fuera.

-Tu nuevo EP, “Gracias a la vida” tiene un nombre super potente, ¿Qué te hizo elegir el nombre del poema de Violeta Parra como título para el cierre de un proyecto tan personal?

-Hacía muchos años que no hacía un álbum de intérprete, entonces ponerle un título era algo que se me ponía cuesta arriba. No sabía de dónde agarrarme, no sabía por dónde empezar. Una tarde nos encontramos con el equipo de Sony Music y empezamos a hacer un brainstorming muy intenso con muchas ideas, todas con muy buenos argumentos. Les pedí un día para dejar bajar toda esa información y cuando llegué a casa me sentía un poco abrumado. Entonces, terminé el día, hice mi oración del final del día —siempre hago una oración al final del día— y en esa oración pedí un poco de claridad, de orden mental, y sobre todo más conexión con mi corazón, dejar un poco lo racional a un lado. Cuando pido claridad, lo primero que advierto es que hacía mucho tiempo que en esas oraciones no pedía algo. Siempre son oraciones de gratitud. Entonces me di cuenta de que soy un hombre que tiene muchas razones para estar muy agradecido. El título se cantó de inmediato: Gracias a la vida.

-Vos ultimamente no interpretás canciones de otros autores, pero en este caso, ¿cómo vivís esa dualidad?

-Los primeros 10 años de mi carrera fueron como intérprete. Después empecé a escribir mis canciones y siento que comenzó otro viaje. Pero cada tanto me gusta regresar al ejercicio de la interpretación. Es un ejercicio tan complejo y tan profundo como el de crear y componer una canción original. Lo que hacía tiempo que no me pasaba era hacer un álbum completo y fue revelador también, porque me hizo darme cuenta de que extrañaba mucho poner más foco en cómo voy a decir las cosas que en las cosas que estoy diciendo. Y por otro lado también fue muy inspirador, empecé a escribir muchas canciones. Así que muy pronto voy a empezar a mostrar canciones nuevas.

-¿Se viene un anuncio?

-Sí, muy pronto. Yo creo que dentro de uno o dos meses como mucho voy a empezar a editar canciones nuevas.

-En este nuevo trabajo ¿Sentís que estás volviendo a tus raíces o lo estás haciendo desde el presente como una reinvención?

-Sí, es más por el lado de la reinvención, porque cuando yo comencé mi carrera prácticamente de manera obligada empecé a ser intérprete. Yo era un niño y no sabía que un artista podía escribir sus propias canciones. Para mí había personas que se dedicaban a escribir canciones y otras que se dedicaban a cantarlas. Esto tiene una explicación: mi referente fundamental de la música es Mercedes Sosa, y Mercedes siempre contaba que ella no escribía canciones. Entonces yo, en mi cabeza de niño, hice esa conclusión: “hay personas que escriben y Mercedes Sosa que las canta”. Hoy, que interpretar es una elección, me permite hacer ese proceso de interpretación como una evolución, porque hoy es un desafío para mí, no una obligación. No es la única herramienta que tengo a mano. Reinterpretar es un desafío.

abelpintos_10908360.jpg Inicia su gira "Cordillera y Mar" en Mendoza Prensa Abel Pintos

-Mencionás a Mercedes Sosa. Interpretaste temas de ella, pero también de artistas muy diferentes como Shakira, Café Tacvba, Calamaro… ¿Qué criterios seguiste? ¿Te impulsó el corazón? ¿Fueron gustos personales? ¿Cómo hiciste la selección?

-Son canciones que conocí hace mucho tiempo, que me gustaron mucho desde que las conocí como obras musicales. Después, por distintas razones, se fueron convirtiendo en bandera o en símbolo o en sentimiento particular de distintas etapas de mi vida, hitos de mi vida personal, no profesional. Estas canciones —salvo Gracias a la vida, que la escuché cuando era muy niño— las escuché entre finales de los 90 y la primera década de los 2000. Estoy seguro, de hecho alguna vez leí que hay algo estudiado sobre esto, de que entre los 15 y los 25 años, la música que escuchás y elegís te va a acompañar toda la vida. Después de los 25 uno empieza a enamorarse más esporádicamente de canciones nuevas, pero siempre vuelve a las de ese lapso. Y estas canciones me marcaron mucho. Por eso las elegí: porque me gustan mucho como obras y porque significan mucho para mí como persona.

-¿Hay alguna de esas canciones que sientas que te hubiera gustado escribir? Que digas: “Es tan linda, ¿cómo no se me ocurrió a mí eso?”

-Bueno, todas. Y no solamente eso, sino que además cuando le conté la intención del disco a la compañía discográfica, lo primero que me preguntaron fue cómo iba a elegir las canciones. Y les dije: “Las canciones van a tener que ser canciones que yo sienta que podría haber escrito yo. Es más, que sienta que las escribí yo de alguna manera”. Esto viene a colación de lo que me dice mi público muchas veces: “Yo siento que tal canción te la conté yo y vos la cantaste”. Así que todas estas canciones hubiese querido escribirlas.

-Sé que en redes vas a compartir las historias detrás de cada uno de esos temas. ¿Nos podés adelantar una?

-Sí, por ejemplo, “No” es muy particular, es una canción que escuché cuando la editó Shakira, pero que se convirtió en la identidad de un momento especial de mi vida, algunos años más tarde. Cuando salió, me pareció una canción hermosa, letra y música divina. Todos vimos a Shakira romper una relación con alguien en esa canción. Pasados unos años, a mí me tocó romper conmigo mismo. Tuve que tener una charla conmigo, hacer una ruptura y decir: “Bueno, hasta acá estuvo bien, pero ya está. Vamos a otra cosa”. Pasado ese proceso, que fue bastante largo e intenso, volví a escucharla por esas cosas randoms… y me di cuenta de que me identifica para siempre ese momento.

Abel Pintos y el espectro social de su trabajo

Abel va más allá del escenario. En cada una de las ciudades que visite, realizará actividades con impacto social concreto. En sintonía con el trabajo que él y su productora, Plan Divino, vienen realizando desde hace varios años, habrá acciones centradas en la educación, la salud, la cultura y el cuidado del medioambiente.

Niños y adolescentes serán especialmente convocados a participar de estas iniciativas, pensadas como una semilla para despertar conciencia y compromiso en las nuevas generaciones. Si bien aún no se han dado detalles específicos sobre qué ocurrirá en Mendoza, se sabe que estas acciones dejan huella. En otras ciudades, Pintos ha participado en plantaciones de árboles nativos, ha inaugurado espacios culturales comunitarios y ha promovido actividades educativas con estudiantes de escuelas públicas.

El proyecto "Alta en el cielo": música para unir

Quienes siguen de cerca la carrera de Abel Pintos saben que su compromiso social no es una pose. Un ejemplo claro de esto es su álbum “Alta en el cielo”, donde interpreta ocho canciones patrias acompañado por la Orquesta Académica del Teatro Colón. El disco, que puede descargarse de forma gratuita desde el sitio www.himnosargentinos.ar, recibió más de treinta distinciones por su valor cultural y educativo.

Lo más destacable, sin embargo, es que todas las regalías generadas por las reproducciones de este álbum han sido donadas a perpetuidad por el artista al Hospital de Clínicas José de San Martín, al Instituto de Investigaciones Médicas Dr. Alfredo Lanari y al Instituto de Oncología Ángel H. Roffo.

La experiencia en el Campo Escuela La Matera

Otro proyecto emblemático es el Campo Escuela Recreativo que inauguró en La Matera, en Mercedes, provincia de Buenos Aires. Allí se realizan actividades relacionadas con el medioambiente, la producción sustentable y la vida en comunidad. Es un espacio donde la música convive con la siembra, donde los talleres comparten cartel con los fogones y donde los valores se enseñan con el ejemplo.

“Lo que más me llena es saber que los chicos que vienen a La Matera se van con otra mirada del mundo”, ha dicho Abel sobre este lugar, al que define como su “sueño colectivo”. Fue precisamente este proyecto el que motivó una declaración de interés por parte del municipio de Mercedes.