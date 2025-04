Abel Pintos comenzará su próxima gira en Mendoza: cuándo será el show

“A mi me gusta enmarcar las giras cuando no presento un disco, enmarcarlo en algo conceptual. La idea es comenzar por Mendoza, después bordear la cordillera con toda la Patagonia y a la hora de regresar hacerlo por el lado del mar, en este caso voy a terminar en Puerto Madryn”, comentó sobre el título de su gira y el significado que tiene.

Y amplió: “Siento que en cada gira o disco llega un nuevo Abel, de alguna forma. No desde cero, pero soy un ser que respeta todo lo que me construyó y me constituye. Y eso tiene que ver con las distintas etapas que viví. No soy de las personas que necesitan enterrar lo ya vivido. Estoy en paz con lo vivido, pero vivo más en el presente, y en el deseo de todo lo que quiero vivir en adelante. Entonces en cada disco y cada gira llego con un montón de cosas por contar. Por eso me tomo tiempo entre los discos o las giras. Cuando salgo a cantar me gusta salir a contar cosas”.

En la cumbre de su carrera

Abel Pintos es uno de los artistas argentinos más convocantes, y quizás el más popular de la canción y el folclore. Inició este año recorriendo el país en los festivales más importantes cantando ante miles de personas y realizando un año más de residencia en la Ciudad de Mar del Plata, en el Teatro Tronador, su casa. Luego desembarcó en México donde trabaja desde hace un tiempo en su nuevo material.

Acaba de estrenar recientemente “Eres”, su versión del clásico de Café Tacvba, el cual se suma a sus últimos estrenos, también como intérprete de canciones icónicas: “Creo en ti”, “Me dediqué a perderte” y “De repente”.

Viene de batir un récord histórico al haber realizado 34 funciones totalmente agotadas en el Estadio Luna Park junto a Luciano Pereyra, habiendo sido además los responsables de cerrar una etapa primordial en la vida de este estadio que cerró sus puertas para ser remodelado.