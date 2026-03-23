A los 82 años falleció Valerie Perrine, figura de Hollywood

El mundo del espectáculo está de luto tras la muerte de Valerie Perrine , actriz recordada por su participación en las primeras películas de Superman y por su papel en Lenny (1974), que le valió una nominación al Oscar . Tenía 82 años y había sido diagnosticada con Parkinson hacía 15 años.

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La noticia fue confirmada por su amiga y directora Stacey Souther , quien la despidió con un emotivo mensaje: “Con profunda tristeza comparto la desgarradora noticia del fallecimiento de Valerie”.

“ Enfrentó la enfermedad de Parkinson con increíble valentía y compasión, sin quejarse jamás . Fue una verdadera inspiración que vivió la vida al máximo, y ¡qué vida tan magnífica! El mundo se siente menos bello sin ella”, expresó, según informó la revista Variety.

Souther también reveló que el último deseo de la actriz era ser enterrada en el cementerio Forest Lawn, motivo por el cual se inició una campaña solidaria para cubrir los gastos.

Nacida en 1943 en Texas, Perrine inició su carrera como corista en Las Vegas antes de dar el salto a Hollywood en los años 70. Su gran reconocimiento llegó con Lenny (1974), dirigida por Bob Fosse y protagonizada por Dustin Hoffman, donde interpretó a Honey Harlow, un papel que le valió una nominación al Oscar y elogios de la crítica.

Murió Valerie Perrine, la estrella de Hollywood que brilló en Superman Murió Valerie Perrine, la estrella de Hollywood que brilló en Superman.

Más tarde alcanzó la popularidad masiva con su papel de Eve Teschmacher en Superman (1978) y Superman II (1980), donde compartió pantalla con Christopher Reeve. Su personaje quedó en la memoria del público por su rol clave en una de las escenas más recordadas del film.

Trayectoria en cine y televisión

A lo largo de su carrera, participó en producciones como The Electric Horseman (1979) y Can’t Stop the Music (1980), y en series como ER, Nash Bridges y The Practice.

También tuvo una destacada aparición en What Women Want (2000), y continuó trabajando en televisión durante los años 2000. Su última película fue Silver Skies (2014).