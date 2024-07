“Yuyito” González estuvo con Mirtha Legrand, reveló detalles de su relación con Milei e hizo una confesión

En el programa “La Noche de Mirtha” de anoche, una de las invitadas fue la actriz y vedette Amalia “Yuyito” González y compartió nuevos detalles sobre su relación con el presidente Javier Milei. La Chiqui fiel a su estilo, le hizo filosas preguntas sobre su encuentro con el mandatario en el Teatro Colón .

Mirtha Legrand abrió el momento de la charla: “Yuyito, qué semana tuviste. Tu ida al Colón fue impresionante”. González respondió: “Creo que fue una forma discreta...”, pero Mirtha le retrucó irónicamente: “¿Te parece?”.

Yuyito González y Javier Milei, juntos en el teatro Colón (Clarín)

“Él me llamó para ir. La llegada, la salida, todo fue discreto. Yo llegué sola. Él me llamó, nosotros nos habíamos conocido en el Luna Park, el día que yo fui a la presentación, yo gestioné mi invitación como periodista, la aceptaron y, bueno, ahí tuve la oportunidad. Lo del programa fue antes del libro”, explicó “Yuyito” sobre cómo conoció a Milei. “Ese palco es el que usaba Eva Perón. Nadie te lo va a decir eso, solo la `Chiqui`”, bromeó la conductora.

Mirtha siguió indagando sobre la cita que tuvieron en el Colón y la conversación se intensificó cuando le preguntó cuál fue la reacción del público: “¿Lo aplaudieron o lo silbaron? Decime la verdad”. “Lo aplaudieron mucho, un 80 por ciento de aplausos y un 20 por ciento de no aplausos. Tampoco demasiado, se notó que había una diferencia en una parte del público. Habrá gente que apoya y gente que no”, respondió.

El momento más picante de la entrevista llegó cuando Legrand preguntó sobre la posible tensión sexual entre González y Milei: “¿Hay tensión sexual? ¿Te gusta el Presidente?”. La actriz confesó: “Me parece un hombre interesante, es buen mozo físicamente. De hecho, cuando hice el reportaje en el programa mío fui bastante criticada por haberle dicho ‘qué fachero’”.

La Chiqui también indagó sobre la relación pasada de Milei con Fátima Flórez: “Él estuvo con Fátima, perdón que la nombre, pero era su novia en ese momento. ¿Te peleaste con Fátima?”. La actriz aclaró que no la conoce personalmente y que la respeta mucho.

MILEI LA INVITÓ A SALIR

Finalmente, hizo una confesión en vivo: “Si se concretara o no esta relación, algunos periodistas me habían preguntado si había alguna cita. Me llamó, me dijo que cuando vuelva de París me invita a comer”.