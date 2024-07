Yuyito rompió el silencio sobre Milei: “Es un hombre atractivo, esperaré la próxima invitación”

Amalia “Yuyito” González ratificó su atracción hacia el presidente Javier Milei, aunque sin especificar aún si está en una relación amorosa en medio de los rumores de la prensa de farándula.

El martes por la noche, la exvedette fue la acompañante del jefe de Estado en el balcón del teatro Colón, donde ambos vieron la ópera “Carmen. La foto se hizo viral y alimentó las especulaciones sobre su vínculo íntimo.

Yuyito González y Javier Milei, juntos en el teatro Colón (Telenoche)

Qué dijo Yuyito sobre Milei

Esta mañana, al ser entrevistada por Sergio Lapegüe en “Tempraneros” (TN), Yuyito González confirmó que el Presidente la llamó personalmente para invitarla a ver la obra. Ella no lo dudó un segundo. “Le dije que sí enseguida, me pareció un plan lindo. Ya habíamos tenido contacto cuando fui al Luna (Park) a la presentación, no es que fue una cosa descolgadísima. Ya habíamos charlado de la ópera, que él es muy fan. Quedó como que cuando hubiera algo, estaría la posibilidad”.

La estrella de los años 90 amplió: “No charlamos tanto. Ayer fue el primer contacto, la primera invitación. Mucho no se podía hablar. Yo entré sola y me fui sola. No hubo chance de conversación. Esperaré la próxima invitación”.

Yuyito González aprovechó para resaltar que se siente atraída por Milei: “Sí, me parece un hombre atractivo. Cuando le hice la entrevista el año pasado, me criticaban porque me decían que era toquetona y que le decía ‘qué facha, fachero’. Se puso un poco colorado. Pero fue todo muy simpático, con mucha buena onda y alegría. Nada extraño ni fuera de lugar. Después el Luna, ayer el Colón y…”.

Yuyito González y Javier Milei, juntos en el teatro Colón (Clarín)

“Si existe la posibilidad de tener otra invitación… No es la manera de relacionarse convencional. No es que alguien te invita y vos tenés la libertad de decidir a dónde ir, esto es completamente diferente. No sé cómo puede continuar”, añadió.

“Para llegar al romance tiene que haber previas”, aclaró la mujer.

Además, la conductora del canal Ciudad Magazine aportó su mirada sobre las políticas que lleva el gobierno libertario.

“Me encanta la economía, los temas de dinero, de progreso. Es parte de mi historia el progreso, empecé a trabajar a los 13 años. Me parece que está imprimiendo un cambio muy importante y evidentemente la mayoría de la Argentina necesitaba un cambio real. Está haciendo lo que dijo que iba a hacer”, destacó sobre Milei al frente del país.

“La parte espiritual, la parte de la fe es muy importante en una eventual relación. Me pasó a lo largo de los años que me presentaran a alguien y mi pregunta es ‘¿este hombre me aleja de Dios o me acerca a Dios?’. Porque mi valor es Dios, de ahí para abajo. Si me aleja no va, y si me acerca, una persona de fe, sí”, dijo Yuyito sobre el vínculo espiritual con otro hombre.

