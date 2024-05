¿La futura primera dama?: así lucía Yuyito González de joven y los cambios que tuvo

La reciente aparición de Yuyito González en la presentación del libro de Javier Milei ha generado gran atención. La exvedette estuvo en primera fila, cercana a la vicepresidenta, y hasta se encontró con el mandatario en privado, avivando las especulaciones sobre un posible romance.

Amalia “Yuyito” González, conocida actriz argentina de cine, teatro y televisión, dejó una huella indeleble en los años 80.

Nacida en Caballito en 1960, su belleza y talento la llevaron al estrellato en el mundo del espectáculo argentino, desde su infancia en un hogar de clase media hasta sus primeros pasos en la industria del entretenimiento.

Yuyito González en la actualidad

Criada en un entorno familiar modesto, Yuyito demostró desde temprana edad su interés por la televisión. Abandonó la escuela a los 16 años para perseguir su sueño en el mundo del espectáculo.

En 1982, conoció a Pepe Parada y Gerardo Sofovich, quienes le brindaron la oportunidad de ingresar al mundo de la farándula argentina. Su personaje como jardinera sexy en “La Peluquería de Don Mateo” le valió el apodo de “Yuyito”.

Así lucía Yuyito González cuando era vedette

Así lucía Yuyito González cuando era vedette

A lo largo de su carrera, Yuyito estuvo involucrada en varios romances mediáticos. Mantuvo una relación con Adrián “El Facha” Martel y también se la vinculó sentimentalmente con el expresidente Carlos Menem.

Sin embargo, su romance con Guillermo Coppola fue el más significativo, dando lugar al nacimiento de su hija Bárbara. Más tarde, se casó con César Di Aloy y tuvo mellizos, Stefano y Brenda.

Así lucía Yuyito González cuando era vedette

Yuyito González y Guillermo Coppola

En 2005, a los 45 años, Yuyito sorprendió al abandonar la fama y convertirse al evangelismo. Tras una crisis personal, buscó un nuevo propósito en la vida.

Su incursión en el periodismo y su dedicación al ámbito infantil fueron muestras de su búsqueda de renovación tras momentos difíciles, como la muerte de su madre en 1993 y la enfermedad de su padre.

Yuyito González contó qué pasó con Milei en el Luna Park

Este jueves, tras la velada en el Luna Park que fue noticia por todo lo que ocurrió en el mítico escenario y alrededores, Yuyito ventiló todo sobre su presencia en el evento en su programa “Empezar el día”.

“A mi no me jodan, tenemos a la primera dama en el programa”, dijo Facundo Ventura, panelista de Yuyito apenas comenzó el programa y no se la vio molesta con la idea de llevar ese título. Sin embargo, negó ocupar ese lugar y contó detalles de la presentación de Milei.

“Ese fue el tema del camarín que tanto preguntaban. No tenía idea de la puerta ni nada, nunca anduve por los pasillos del Luna Park”, agregó y resaltó que la tomó por sorpresa que la llevaran a saludar al presidente.

“Él me recibió con mucha energía, simpatía, agradecimiento por estar... Karina muy bien, como decirte... muy cálida. No la conocía a ella”, confesó sobre ese encuentro, del que no dio más información.

Luego, cuando le preguntaron si se ve como primera dama, se sinceró: “No me veo en ninguna posición. Tengo mi vida tan armada que no me veo en ningún otro estilo de vida. No me veo como primera dama para nada. Esto sin desmedro de que Milei me parece muy inteligente, lindo tipo, por qué no decirlo”, cerró.