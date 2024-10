La emoción del periodista Nacho Otero al ver en vivo a su prima, hija de Luis Otero, combatir un incendio

Ignacio Otero no pudo contener su emoción al aire de Arriba Argentinos, el noticiero de Eltrece, cuando descubrió en el móvil que estaba su prima, Mariana Otero, combatiendo un incendio en Avellaneda, desempeñándose como bombera.

La joven es hija del periodista conductor de Mediodía Noticias, Luis Otero, por lo que su presencia en la pantalla no pasó desapercibida. Fue durante la cobertura de un incendio en Avellaneda, en el que trabajaron 20 dotaciones de bomberos, donde se la vio a Mariana en plena acción y con la imagen de ella sorprendieron a su primo.

“Si me permitís además Nacho, nos vamos a tomar una pequeña licencia, vamos a humanizar a los Bomberos Voluntarios que tan buen trabajo hacen. Te vamos a mostrar una imagen, Mariana”, dijo el periodista que estaba en el lugar de los hechos.

Y en ese momento el conductor no ocultó su sorpresa y emoción: “Está mi prima ahí!”. Y en ese momento el notero explicó que la joven de 28 años no estaba autorizada para hablar, por eso no podían entrevistarla, y solo se limitaron a poner su cara en pantalla.

“Decile que le mando un beso grande, ‘te manda un beso tu primo Nacho’. Es mi prima hermana, es la hija de mi tío Luis. Qué genia Mariana, aparte ahora está yendo al gimnasio y está flama, flama”, expresó orgulloso de verla a través de la televisión y en pleno servicio de lo que le apasiona. “Me emociona”, agregó.

“El trabajo de todos los Bomberos Voluntarios es admirable, de madrugada llegaron acá, cerca de 100 bomberos en total y pudieron contener el fuego para que no se propague a casas o locaciones vecinas o escuelas que están cruzando la calle”, destacó el movilero.

Además, explicó que más allá de que la joven tiene un vínculo de sangre con dos periodistas del canal, “en la persona de Mariana, tu prima, queríamos destacar el trabajo de todos los bomberos”.

Al finalizar la nota, comentaron el parecido entre “los Otero”, ya que la joven, Ignacio y Luis Otero tienen facciones muy parecidas, por lo que no pueden negar que son familia.