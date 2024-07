La incipiente relación de Yuyito González y Javier Milei ya tiene el visto bueno de Karina Milei

Desde que Javier Milei confirmó la separación de Fátima Florez comenzaron los rumores de romance del presidente con la exvedette y conductora, Yuyito González. Aún no se trataría de una relación seria, sino incipiente, pero ya cuentan con la aprobación de Karina Milei.

La Secretaria General de la Presidencia de la Nación Argentina y hermana del máximo mandatario es una de las personas más importantes en la vida de Javier Milei, por lo que el visto bueno a sus relaciones no es algo menor.

En Socios del Espectáculo, fue Paula Varela quien confirmó que continúa el acercamiento entre Milei y la artista, incluso brindó algunos detalles. “Yuyito, que es muy risueña muy risueña, el presidente le escribe dos veces por día”, aseguró la periodista.

“Se mensajean, él más que ella, vamos a decir la verdad. La coquetea, le pregunta qué hace y hablan”, destacó la panelista. De esta manera, dejó en claro que hay un vínculo entre la actriz y el presidente, pero aún no se trataría de nada serio como para comunicarlo y hacerlo público.

Al mismo tiempo que destacó: “La invitó a tomar el té a la Residencia de Olivos”. Y el dato más importante es que la invitación llegó de parte de “la jefa” como le dice Milei a su hermana.

“Va a estar Karina (Milei) presente, la invitación se la extendió Karina porque le cae muy bien Yuyito, le encanta, entonces va a ir con los dos a tomar el té”, agregó Paula Varela y añadió que todavía no hay una fecha para el encuentro por la agenda del presidente.

El encuentro de Yuyito González y Javier Milei en un camarín

La presencia de Yuyito González en la presentación del libro de Javier Milei no pasó desapercibida, aún más después de que ella contó públicamente que el presidente la atrae. La exvedette y conductora estuvo sentada en primera fila, muy cerca de la vicepresidenta, y hasta saludó al mandatario en la intimidad del camarín, lo que encendió las alarmas de un posible romance.

Tras la velada en el Luna Park que fue noticia por todo lo que ocurrió en el mítico escenario y alrededores, Yuyito ventiló todo sobre su presencia en el evento en su programa “Empezar el día”.

“A mi no me jodan, tenemos a la primera dama en el programa”, dijo Facundo Ventura, panelista de Yuyito apenas comenzó el programa y no se la vio molesta con la idea de llevar ese título. Sin embargo, negó ocupar ese lugar y contó detalles de la presentación de Milei.

Yuyito González en la actualidad

La exvedette aseguró que no sabía que iba a estar sentada en primera fila: “Llegamos cuando ya había entrado toda la gente con Pettovello (la ministra de Capital Humano) y una amiga periodista. Entramos como en el medio de todo, pasillo, pasillo, pasillo y llegó un momento que había una puerta negra, la abren y me meten y era un camarín, adentro estaba Mieli, Karina (Milei), Sandra Pettovello y mi amiga...”.

“Ese fue el tema del camarín que tanto preguntaban. No tenía idea de la puerta ni nada, nunca anduve por los pasillos del Luna Park”, agregó y resaltó que la tomó por sorpresa que la llevaran a saludar al presidente.

“Él me recibió con mucha energía, simpatía, agradecimiento por estar... Karina muy bien, como decirte... muy cálida. No la conocía a ella”, confesó sobre ese encuentro, del que no dio más información.