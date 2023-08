Yoyi Francella contó en TV el día que Migue Granados la intentó seducir en plena calle: “¿Querés subir?”

La reconocida influencer Yoyi Francella reveló el día que Migue Granados la intentó seducir en plena calle durante la pandemia, en una divertida anécdota contada en el programa ESPN Playroom esta semana.

Según Yoyi, mientras cruzaba la calle hacia una farmacia, se encontró con Migue, quien no la reconoció debido a su aspecto tapado con barbijo y lentes.

“Yo estaba con un barbijo, lentes. No sé si un gorro. Salgo con bolsas y lo veo a Migue en la esquina. (...) Estaba tapada, no bajé, no hice nada, y le dije Migue”, empezó narrando.

“Y él arrancó como una charla que yo decía ‘Che, nos conocemos, ¿no?’ Sí, claro, nos conocemos. Pero tampoco tanto. Entonces dije, por ahí está del orto y me conocerá o me está tratando como... porque no entendía si me trataba como una fan o como que me conocía”.

El día que Migue Granados intentó seducir a Yoyi Francella

Creyendo que Yoyi era una fan, Migue intentó entablar una charla coqueta con ella. Mientras tanto al aire en ESPN, Yoyi le acotó que no sabía si revelar el remate de la historia. “Sí contalo, se lo conté a mi esposa”, le contestó.

Yoyi expresó: “Entre toda esa charla, ya nerviosa yo me quería ir, no había feeling, pensé ‘bueno, capaz Migue es un forro’, le pregunté ‘Migue, ¿y vos vivís por acá?’, ¿qué, querés subir?”, me contestó. Y ahí hice Migue (se baja el barbijo), ahí te quisiste matar”, le dijo en el programa.

Yoyi Francella

Por su parte, Migue relató: “Lo peor es que después se lo conté a mi mujer, era mi peor momento, plena pandemia. Peor momento de la pareja. Mi mujer se había querido ir 10 veces, yo necesitaba estímulos”.

“Perdón, te voy a cosificar. Tenés tu sex appeal aunque estés tapada. Y me dijiste ‘Hola Migue’”, contó cambiando el tono a una voz sensual.

Seguí Leyendo