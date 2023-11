Wanda Nara reflexionó sobre la recepción del público a su canción: “Nací sin talento”

Es única, multifacética, no le tiene miedo a nada y lo da todo en cada proyecto que emprende. Wanda Nara ha sido mediática desde siempre, pero últimamente está teniendo otro tipo de recibimiento por parte de la gente.

Los picantes looks de Wanda Nara en "Bad Bitch".

En los últimos días, fue noticia por su lanzamiento al mundo de la música como cantante solista. Con Bad Bitch lo dio todo y más, así demostró que no importa el sueño que tenga, siempre podrá cumplirlo.

La presentadora logró acumular más de 800 mil reproducciones en YouTube en ese momento y anunció entusiasmada que ya tiene dos nuevas canciones en proceso. Indudablemente, no esperaba tanta buena onda en este nuevo camino, pero la gente la sorprendió y la llevó a decidirse por seguir en eso.

Qué dijo Wanda Nara sobre la recepción de “Bad Bitch”

En las últimas horas, realizó una reflexión sobre esto y quiso compartirlo con su público. Es así que publicó algunas fotos de su videoclip y escribió al costado todo lo que sus fanáticos le hicieron sentir.

Comenzó el posteo diciendo: “Nunca imagine tanto con Bad Bitch gracias a todos ustedes por bancarme siempre en cada una de mis locuras. No soy cantante pero acá canto, no soy bailarina pero estoy bailando, no era conductora pero lo hice. En la vida solo cuenta las ganas con las que haces algo”.

“Quizás los haters tienen razón nací sin talento pero les puedo asegurar que la fuerza de las ganas de aprender y de seguir adelante a pesar de las críticas vale más que todo. Si tenes ganas de hacer o de ser alguien no escuches los comentarios, simplemente mira fijos tus objetivos y anda por ellos”, agregó refiriéndose a las críticas.

Además, a través de sus stories aseguró que está pronta a grabar el videoclip de su segunda canción. El mismo se llevará a cabo en Brasil, asi que seguramente la blonda irá por muchísimo más.

Obviamente no faltaron los mensajes de sus fans que quisieron continuar con el gran apoyo y reconocimiento. “Es nuestra Kim Kardashian”, “He aquí el auténtico QUIERO Y PUEDO”, “A pesar de los malos comentarios, están todos cantando su tema asi que bien por ella”, “Tu tema me encanta, el que critica ya lo está cantando”, y varios más.

