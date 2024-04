Walter Giardino de Rata Blanca: “Soy un músico de rock y vivo como tal”

Ser un músico de rock no es una pose, es un estilo de vida. Lo confirma Walter Giardino, histórico guitarrista y fundador de Rata Blanca, la banda de hard rock y heavy metal argentina más exitosa de la historia.

Con más de 35 años de carrera, el grupo no bajó la guardia. Al contrario, es uno de las pocas bandas del género que sigue en pie con gran convocatoria y alimentando el rock más pesado en español. Y a pesar de que hoy las reglas del mainstream están marcadas por los algoritmos, los números de reproducciones y la música urbana pisando los talones, Rata sigue marcando la historia del rock nacional.

Y el próximo jueves 18 de abril, el grupo vuelve a Mendoza, en el marco del tour que comenzó en marzo, donde presentarán nuevas canciones. El show será en el teatro Plaza y las entradas están disponibles en Entradaweb.com.ar.

La banda se presentará en el teatro Plaza.

NUEVO MATERIAL Y NUEVA FORMACIÓN

En esta nueva etapa, Rata Blanca transita algunos cambios en su formación. Adrián Barilari y Walter Giardino estarán acompañados por Alan Fritzler en batería, el bajista Juan Pablo y el teclista Danilo Moschen.

Además, este año lo iniciaron con buenas noticias. En marzo iniciaron una serie de presentaciones por ciudades del país, y el tour los llevará a Córdoba, Cuyo y algunas provincias del norte del país, para luego volver a Latinoamérica y Europa, donde su público fiel los espera cada año.

“Tenemos un año con una agenda muy intensa. La gira 2024 incluye fechas en Latinoamérica, Europa y mucho tiempo en Estados Unidos. Estamos presentando nuevo material y pensando en grabar nuevas canciones. Hay bastante trabajo por delante”, comenta Walter Giardino, guitarrista y fundador de la banda.

Con los años han sido clasificados en distintos subgéneros, sin embargo, la banda se considera simplemente “rock metálico”. El grupo argentino alcanzó la popularidad en la década del ‘90, y tres de sus álbumes han sido incluidos entre los mejores 250 del rock iberoamericano.

Su carrera parece impulsarse a los más altos niveles cuando en 1990 publican su segundo disco, “Magos, Espadas y Rosas”, con más de 5 millones de copias vendidas hasta la actualidad, logrando varias distinciones, y que el reconocimiento internacional.

Muchos de sus temas han logrado una popularidad hasta entonces inimaginable para el rock pesado. Durante su trayectoria logró 6 Discos de Oro y 1 de Platino, convirtiéndola en la banda del género más exitosa del país, como así también una de las más reconocidas internacionalmente. La química se basa en el virtuosismo de Walter Giardino y la poderosa voz de Adrián Barilari.

Walter Giardino, guitarrista y líder de la banda.

Su último disco, “El camino del fuego”, editado en 2022, es su más reciente material publicado. Y con una dinámica diferente al resto, Rata Blanca presentará en vivo algunas nuevas canciones, que conformarán su nuevo disco. Sin publicarlas en las plataformas, la banda prefiere dar la sorpresa en el vivo y desplegar su magia metálica con un flamante sonido.

Y Giardino, considerado uno de los guitarristas más virtuosos del rock nacional, sostiene con firmeza y pasión, su forma de hacer música, más allá de las tendencias y las modas. En una charla por WhatsApp y antes de su vuelta a Mendoza, respondió algunas preguntas a Los Andes sobre el presente del grupo, la industria y otros tópicos.

-Son una banda con mucha convocatoria en América y Europa, ¿hoy sienten que son más reconocidos en el exterior que en Argentina?

-Lo importante es saber quién es uno siendo objetivo con lo que hace y representa. Tenemos muchos fans en el mundo que valoran a Rata, incluyendo Argentina, que manifiestan su cariño y respeto, y eso incluye varias generaciones. Las canciones en redes tienen millones de escuchas y las giras son cada vez más largas y mejores en todo sentido y es lo que más importa. Quizá hay algo de cierto en que el mainstream de nuestro país es caprichoso y complejo y por alguna razón le cuesta aceptar y reflejar lo que representa Rata y sinceramente creo que es su problema y no el nuestro. No me voy a detener en tratar de entender esos complejos, no valen la pena. Soy un músico de rock y vivo como tal. Soy real, hago lo que me gusta y no vivo en una burbuja porque jamás me olvido de donde vengo.

-Contame un poco del nuevo disco y por qué se hace esperar tanto.

-Pasan muchas cosas en una banda. El éxito de un proyecto viene acompañado de elementos con los que hay que lidiar y convivir. Y los tiempos se alargan a veces más de lo que uno quisiera. De todas formas, ya estamos presentando canciones nuevas y vendrán más.

-¿Las reglas del consumo se comieron a la música en la industria? ¿Las plataformas ayudaron para que eso suceda o no?

-La buena música siempre va a existir con o sin la industria, hablamos de cosas diferentes. Está en cada uno elegir, aunque hay que reconocer que las estrategias de marketing posicionan productos, pero no buena música en general. Lo bueno, como bien dijiste, es que hoy tenés acceso a todo. Vos elegís.

-Hay jóvenes artistas como Wos o Paco y Catriel que tienen un mensaje más contestatario aunque no hacen metal. ¿Harías alguna colaboración?

-No los conozco personalmente, sé que son chicos muy exitosos que representan esta generación. Todo puede ser si se propone un proyecto interesante y se crea un vínculo. No sé si me sentiría cómodo yendo a un show a tocar solo por ser un referente. Me gustaría algo más que eso. Producir una canción fusionando tendencias sería algo más interesante en todo sentido.

Adrián Barilari y Walter Giardino, fundadores de la banda de hard rock que sigue haciendo historia.

-¿Cuál es tu mirada del metal en la actualidad, en la escena mundial?

-Me gusta mucho el metal aunque prefiero hablar de hard rock, que es más amplio. Llevamos muchos años de transición, quedamos las bandas clásicas girando y produciendo música esporádicamente. No hay una escena como hace 30 o 40 años en donde el hard rock estaba al nivel del pop y sonaba en todos lados. A pesar de eso, el rock sigue siendo referente y siempre pueden pasar cosas nuevas, es cuestión de tiempo. Todo va y viene, las modas pasan y los géneros dejan su era atrás pero hay algo que jamás va a ser olvidado y siempre va a suceder: alguien agarrara una guitarra eléctrica y todo va a volver a comenzar. Las cuerdas de acero son eternas.

PARA AGENDAR: RATA BLANCA EN MENDOZA

La banda de hard rock y metal vuelve a Mendoza, en el marco de su gira nacional. Liderada por Walter Giardino y Adrián Barilari, se presentarán el próximo jueves 18 de abril, a las 21, en el teatro Plaza (Colón 27, Godoy Cruz). Las entradas están disponibles en Entradaweb.com.ar.