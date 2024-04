Vuelve Keane a Argentina en 2024: fecha y cómo comprar entradas

Keane regresa a la Argentina para celebrar el vigésimo aniversario de su álbum “Hopes and Fears”. El anuncio de la gira por Latinoamérica se realizó mediante un vídeo peculiar en sus plataformas digitales.

La banda, liderada por Tom Chaplin, remasterizará su icónico trabajo que ha marcado un hito en su carrera musical. Esta versión mejorada estará disponible a partir del 10 de mayo, coincidiendo con el concierto que ofrecerán en el O2 Arena de Londres como parte de su gira mundial, la cual arrancó el 1 de abril en Ciudad de México antes de dirigirse a Europa y el Reino Unido.

Las entradas para el espectáculo en Buenos Aires, programado para el 14 de noviembre en el Arena, saldrán a la venta el 8 de abril en una preventa exclusiva para clientes del banco BBVA y el 10 de abril en la venta general, a través del sitio oficial del Arena.

Keane regresa a Argentina en noviembre 2024

“Hopes and Fears” es un álbum histórico para la banda británica, que ha batido récords de ventas en el Reino Unido y Estados Unidos, con más de 10 millones de copias vendidas en todo el mundo.

Temas emblemáticos como “Somewhere Only We Know”, “Bend and Break” y “Everybody’s Changing” han sido aclamados tanto por la crítica como por los fans, convirtiéndose en clásicos del repertorio de Keane.

La banda forma parte de una nueva vanguardia musical que ha influenciado a artistas contemporáneos como Coldplay, Snow Patrol, Scissor Sisters y The Killers.

En cuanto a los reconocimientos, en 2004 Keane fue el artista británico con mayores ventas en el Reino Unido y al año siguiente obtuvo dos premios BRIT, incluyendo el de Mejor Álbum Británico por “Hopes and Fears”.

Además, su canción “Somewhere Only We Know” ha experimentado un resurgimiento reciente en TikTok, volviéndose viral en Indonesia y alcanzando más de mil millones de reproducciones en Spotify.

Tom Chaplin, el vocalista de la banda, compartió su emoción ante el aniversario del álbum: “Hacer música es a menudo un proceso lleno de dudas... pero en esta ocasión había algo innegable en lo que habíamos creado”.