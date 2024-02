Vuelve el radioteatro a Mendoza con la obra “A mar encendido”: dónde y cuándo es la función

A mitad de la década del ‘60, el radioteatro comenzaba su momento de decadencia con la llegada de la televisión y las restricciones que dispuso el gobierno de facto de Juan Carlos Onganía. A partir de ahí, el género tuvo algunas excepciones y se reflotó en distintos proyectos, sobre todo en emisoras públicas y nacionales. Pero con el fin de difundir el género y darle la posibilidad al público de vivir la experiencia en una sala teatral, el elenco local comandado por el actor Leandro Amoroso pone en escena “A mar encendido”, una obra escrita por Víctor Agú y Sebastián Pozzi, que traza una historia real en plena Revolución de Mayo. La función será este sábado 10 de febrero, a las 21.30, en el teatro Quintanilla. Las entradas están disponibles en Entradaweb.com.ar.

LA VUELTA DEL RADIOTEATRO A MENDOZA

En plena pandemia, el actor mendocino Leandro Amoroso decidió explorar el mundo artístico del género del radioteatro, que quedó en un plano desconocido para las nuevas generaciones.

Es ahí donde da con el Club Bredeston Cárpena, dirigido por Luciana Ulrich Cárpena y Lorena Bredeston, ambas hijas de la actriz Nora Cárpena y Guillermo Bredeston, dos figuras de la actuación argentina.

“Hago teatro desde hace muchos años y si bien tengo formación en esto, me interesó la formación de voz. Me acerqué al mundo del doblaje y con la pandemia la comunicación cambió. Entonces me interesó el radioteatro. Un género que tuvo su época de oro. Me puse en contacto con el Club Bredeston Cárpena, que es una escuela que fundaron las hijas de Guillermo Bredeston y Nora Cárpena. Allí me encontré con que daban talleres a distancia en formación de radioteatro”, detalla el actor mendocino sobre el inicio del proyecto que derivó en la obra “A mar encendido”.

A partir de ahí tomó la decisión de ofrecer un espacio de formación a distancia con las directoras. Y luego de esa instancia y un casting, formaron el elenco que interpreta la obra escrita por Víctor Agú y Sebastián Pozzi, y dirigida por ambas actrices.

“La obra es de Víctor Agud, quien es discípulo de Alberto Migré. Para nosotros es una responsabilidad muy grande llevar a escena esta obra, con características especiales”, detalla el mendocino.

UNA HISTORIA DE AMOR EN PLENA REVOLUCIÓN

“A mar encendido” ahonda en la vida, el amor, la muerte y la lucha de Guadalupe Cuenca y Mariano Moreno, a principios del siglo XIX, en plena Revolución de Mayo. El texto está basado en las cartas de puño y letra que Guadalupe le escribió a su esposo después de haber sido expulsado y más tarde asesinado en su viaje hacia Inglaterra.

La obra está interpretada por Mariela Svachca, Pamela Ortiz, Natalia Pintos, Leandro Amoroso, Mauro Winckler, Celia Chaab, Cristian Castro, los efectos en sala son de Castro y la operación técnica de Ezequiel Aracena.

“Es una obra ‘migreniana’, que trata la historia de amor de Guadalupe Cuenca y Mariano Moreno, en el marco de la Revolución de Mayo. La obra está basada en documentos históricos y son estas cartas que Guadalupe le envía a Mariano, cuando los envían a un viaje a Londres a una misión diplomática, y muere por causas que no terminaremos de saber. Pero la obra está atravesada por la situación política de la Argentina de 1810. Es un doble espectáculo, porque no solo el público tiene la posibilidad de imaginar las escenas con los estímulos auditivos, con los efectos en vivo, la música. Sino que también tienen la oportunidad de ver cómo se hace un radioteatro. Es una doble experiencia”, detalla el actor sobre el proyecto que tuvo su preestreno en el marco de la Feria del Libro 2023 y ahora estrena en la cartelera.

Luego de un proceso de ensayos a distancia con las directoras y un minucioso trabajo técnico, el elenco asumió el desafío de interpretar desde lo sonoro un relato intenso atravesado por un momento crucial de la política e historia argentina.

“Consideramos que es un género mágico y se le da la oportunidad al público de que sea coautor, coprotagonista, la historia se completa en la imaginación de quien va a ver la función. Y nuestro objetivo es que la gente que vivió desde sus casas la experiencia del radioteatro, hoy puedan transitar en el teatro. Y para que los jóvenes lo conozcan. Desde lo técnico hay que darlo todo. Hacemos un trabajo muy cuidado, con mucha entrega porque el texto así lo requiere. Toca las fibras más íntimas de cada personaje, porque son temas transversales a la condición humana, el amor, la guerra, la envidia”.

PARA AGENDAR: A MAR ENCENDIDO

La obra de radioteatro “A mar encendido” estrena el sábado 10 de febrero, a las 21.30 horas, en el teatro Quintanilla (plaza Independencia).

Las entradas anticipadas están a la venta en Entradaweb.com.ar