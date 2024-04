“Volvió Roberto”: cómo es la nueva obra de Daniel Quiroga con el personaje de Raquel

Décadas de intenso (y diverso) trabajo teatral de Daniel Quiroga decantaron el año pasado en un personaje nuevo, que le trajo un verdadero autodescubrimiento: Raquel, “loca, disparatada, tenaz”, como la define ahora el reconocido actor y director.

Después de “Monólogos para Raquel”, ahora nos presenta “Volvió Roberto”, que tras estrenarla el 17 de marzo en el teatro Mendoza ahora se presenta en la Nave Cultural (hoy a las 21.30). A Quiroga no le gusta hablar de segundas partes. Prefiere decirnos que ahora asistimos a una nueva propuesta en torno a un personaje que todavía tiene mucho por contarnos.

“Raquel, a lo largo de todo el año pasado, exteriorizó su dolor frente a la partida de su gran amor, Roberto. Un hombre con quien convivió a lo largo de 15 años y a quien jamás dejó de amar. Pero las vacaciones marcaron un quiebre en la vida de ambos y ahora apuestan al amor. Al menos intentarán recomponer lo que un día los hizo muy felices”, anticipa la sinopsis.

“Cuando hice ‘Monólogos para Raquel, que nos fue muy bien el año pasado, encontré una veta ahí de diálogo propio, hacia mí, donde entendía que Raquel como personaje podía decir muchas cosas, necesitaba decir muchas cosas más”, nos dice Quiroga, quien afrontó el desafío de interpretar a una mujer sobre las tablas.

“Habíamos presentado un personaje con conflictos, de mandatos, cargada de prejuicios y juicios. Como autor de la obra, yo la había puesto en un momento de deconstrucción necesaria, y esa deconstrucción la hizo cuando se distanció por unos días de su amor de toda la vida, Roberto”, recuerda del argumento de la obra anterior.

“Sin la intención de que ‘Volvió Roberto’ fuese una segunda parte, empecé a escribir con la necesidad de acercarme más a la resolución de los conflictos que habían quedado pendiente en Raquel. Más allá de lo que es Raquel en sí, quedaban pendientes los conflictos que había planteado de los mandatos, de la religión, de las costumbres. Una mujer que amó como le enseñaron a amar”, explica.

El nuevo unipersonal del actor mendocino Daniel Quiroga.

Y sigue: “Ese fue el nuevo disparador para escribir ‘Volvió Roberto’, donde encontré mucha más profundidad en esta segunda parte, y al mismo tiempo conservé el mismo humor. Si bien es un humor particular mío, Raquel tiene un humor propio. Y sin perder ese humor propio de ella, que es loca, disparatada, tenaz, le pude dar más contenido y pude dejar más libre al personaje para que pueda resolver las cosas sin el juicio ajeno y sin sus propios prejuicios personales. Entonces, la puse en un lugar de tomar decisiones, y es así cómo surge ‘Volvió Roberto. No me gusta llamar ‘segundas partes’. Es una segunda propuesta con el personaje de Raquel”.

-Raquel es un personaje importante en tu carrera, que significó más de un desafío interpretativo. ¿Qué devolución te dio el público el año pasado?

-Los comentarios que recibimos después del estreno fueron muy alentadores, porque por ahí uno sin darse cuenta se da con el espejo de la devolución de la gente que ha cumplido sus objetivos y la propuesta fue superadora. Y a los cercanos incluso les gustó más.

- ¿Qué le gustó a la gente?

- Esa fue mi pregunta a la hora de recibir las devoluciones. Creo que a la gente le gustó que dejé a Raquel como un personaje libre: libre para volver a enamorarse, libre para volver a cometer errores, libre para investigar, para desarrollarse, para hacer las cosas que nunca pudo hacer. Y esa libertad, de una u otra forma, es la felicidad que buscamos todos. ¿Qué más queremos que poder desarrollarnos, y descubrirnos, y cometer errores, teniendo la conciencia de que estamos aquí transcurriendo este momento y no perder el tiempo? Hay una frase en “Volvió Roberto” que dice: “El tiempo no espera, y yo me he quedado esperando, esperando la felicidad”. Y esa felicidad es una búsqueda, que es lo que he querido dejar planteado en este último trabajo.

La ficha

“Volvió Roberto”

Idea, autor y dirección: Daniel Quiroga.

Vestuario y Escenografía: Emir Vanella

Asistencia técnica: Nicolas Ledesma

Asistente de dirección: Gustavo Álvarez

Fotografía y video: Matías Sack.

Fecha y hora: Sábado 13 de abril, a las 21.30.

Lugar: Nave Cultural (España y Maza, Ciudad).

Entradas: en Entradaweb.com.ar.