Viviana Canosa no trabajará más en A24: este fue su descargo

Este viernes, Viviana Canosa renunció definitivamente a su programa emitido en A24. Se trata de Viviana con vos, el cual se difundía por televisión de lunes a viernes.

La polémica conductora utilizó su cuenta en Twitter para expresar su descargo y los motivos de su decisión. Haciendo hincapié en la libertad de expresión, afirmó que tuvo diferencias con el canal en cuanto a la noción de la misma: “Creemos que defender la libertad es también defender una institución básica. Creemos también que defender instituciones y personas, son asuntos distintos”.

Conformando un gran hilo en la red social del pájaro azul, Canosa continuó manifestando su posición teniendo en cuenta las opiniones cruzadas con sus jefes laborales sobre el término violencia. “También tenemos con el canal una diferencia respecto de la noción de violencia. A nuestro criterio, lo que genera la violencia es la pobreza, la indigencia, la desocupación, la inflación y todos los desastres que nos ahorraremos mencionar. No somos ingenuos. Sabemos que la comunicación amplifica e influye. Pero no confundimos el problema con el síntoma. No son lo mismo”, agregó.

Asegurando que, junto a su equipo de trabajo, siempre se mostraron dispuestos a defender sus “opiniones y línea editorial” a cualquier costo. Sin dudar, ese lugar de trabajo fue suyo desde marzo de 2021 por lo que expresó algunas palabras para sus autoridades y empleados: “Agradecemos a A24 por darnos pantalla durante un año y medio. Y a todos los trabajadores del canal por la calidad de su trabajo y su cariño”.

Algunos de los mensajes que publicó en su Twitter. / Archivo

En el último tweet que escribió, concluyó su descargo diciendo: “Podemos estar acertados o equivocados. Pero siempre libres y dignos. Gracias a ustedes por acompañarnos cada noche”. Asimismo agregó a sus compañeros en el mismo: Andrés Bombilla, Ezequiel Spillman, Juan Manuel Dragani y Jorge Giacobbe.

Al tratarse de un programa que se emitía hasta el último día hábil de la semana, ayer tuvieron que cambiar la grilla de programación. Sin hacer ningún tipo de comentario al respecto, Marcela Pagano extendió su programa “Para que sepas” y presentó distintas noticias que hacían eco en la agenda del día.