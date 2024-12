Violencia de género: la madre de Pampita denunció a su pareja

Thania Dos Santos, madre de la modelo Carolina “Pampita” Ardohain, denunció a su pareja por presunta violencia de género. Según lo informado en el programa A la Tarde (América TV), este incidente sería parte de una serie de episodios recurrentes. El periodista Luis Bremer detalló que la denuncia señala “hechos reiterados” ocurridos dentro del hogar de Dos Santos, y actualmente se encuentra en etapa de investigación preliminar. “Según los vecinos, fueron hechos reiterados los que dieron lugar a que Thania se presentara y denuncie lo que ocurre puertas adentro de su casa”, agregó.

Vecinos del barrio Butaló, en La Pampa, confirmaron la frecuencia de estos episodios de violencia. Daniel Lucchelli, periodista y amigo cercano de la familia Ardohain, agregó: “Me dicen los vecinos que es habitual que Thania se pelee frecuentemente con su pareja, va la policía, el patrullero, la ambulancia, pero luego se arreglan y es como que no pasara nada”. Este patrón cíclico de conflicto y aparente reconciliación volvió a repetirse, ya que Thania y Ricardo fueron vistos juntos días después de la denuncia, donde realizaban actividades cotidianas como jardinería en el departamento que comparten.

La denuncia no solo despertó preocupación por el bienestar de Thania, sino que también impactó emocionalmente a Pampita, quien siempre ha priorizado el cuidado de su madre. Durante la cobertura del caso, el periodista Damián Rojo comentó: “Les ha pasado de todo y creo que esta denuncia a Pampita la va a afectar porque lo que más quiere es cuidar a su mamá”, destacó el panelista. Esto pone en evidencia la preocupación constante de la modelo por la seguridad y estabilidad de Thania, especialmente en un contexto de violencia persistente.

Hasta el momento, Pampita no ha dado declaraciones sobre el caso, mientras que Thania permanece alejada de los medios. Dos Santos reside desde hace años en La Pampa, donde formó su familia. Aunque mantiene una relación cercana con Pampita, han tenido diferencias, como reveló la modelo: “No estuvimos peleadas, pero tenemos carácter fuerte las dos. A mí me cuesta que ella no quiera vivir en Buenos Aires. No he logrado, todavía, traerla para acá. Pero no me rindo…”.

Si sos víctima o conocés a alguien que sufra violencia de género podés llamar al 144 o escribir por WhatsApp al +5491127716463 para atención, contención y asesoramiento las 24 horas.