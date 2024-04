Video: actriz de ‘Ted Lasso’ y ‘Game of Thrones’ explotó contra un fotógrafo por comentario sexista

Hannah Waddingham, la destacada actriz conocida por su papel en “Ted Lasso”, se enfrentó a un fotógrafo durante los Olivier Awards 2024 luego de que este le hiciera un comentario sexista.

En un video difundido en redes sociales, se puede escuchar a Waddingham respondiendo con firmeza al fotógrafo: “Oh, Dios mío, eso nunca se lo dirías a un hombre, amigo. No seas un idiota, de lo contrario me iré. No digas ‘muéstrame pierna’. No”.

La actriz británica, reconocida por su papel como Rebecca Welton en la serie de Apple TV+, recibió una ovación del público presente en la gala por su contundente respuesta.

Además de su participación en “Ted Lasso”, Waddingham ha destacado en series como “Game of Thrones” y “Sex Education”, así como en producciones de teatro tanto en Broadway como en el West End.

Hannah Waddingham fue la presentadora de los Olivier Awards 2024

Waddingham dejó claro que no está dispuesta a aceptar roles secundarios que considere menospreciativos. En el podcast “Rule Breakers” de Michelle Visage, expresó su decisión de no participar en escenas que considere insultantes.

“Le dije a mis agentes en ese momento, ‘no lo haré más... Si es una escena, no lo haré más, y ustedes no deberían proponerme para eso porque es insultante’”, sostuvo.

Hannah Waddingham en The Game of Thrones

Recientemente, Hannah Waddingham fue la presentadora de los Olivier Awards, donde abrió el evento con una actuación de “Anything Goes”, demostrando su talento y su influencia en el mundo del teatro.

Estos premios, establecidos en 1976, continúan siendo uno de los honores más prestigiosos en la escena teatral del Reino Unido.

Además de su carrera en la actuación, Waddingham compartió detalles sobre el trauma físico y emocional que experimentó durante el rodaje de una escena intensa en “Juego de tronos”.

En una entrevista para The Late Show With Stephen Colbert, describió la experiencia de filmar una escena donde su personaje es sometido a un ahogamiento simulado con vino por parte de Cersei Lannister, interpretada por Lena Headey.

La escena, que duró aproximadamente diez horas, dejó a Waddingham con “claustrofobia crónica” y marcada por correas de cuero en su cuerpo. La actriz comparó la intensidad de esa jornada con el proceso de dar a luz, calificándola como uno de los peores días de su vida.