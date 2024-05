Valeria Lynch y Mariano Martínez, unidos por la música y el amor llegan con su show “Íntimo”

Un proyecto que surgió en plena pandemia, para salir del ostracismo y volver a conectarse con el público, resultó una buena excusa para que Valeria Lynch y Mariano Martínez compartieran no solo la música en un estudio de grabación, sino que se animaran a mostrar esa química que hay entre ambos.

Unidos por la pasión a la música, la popular intérprete y el músico de Attaque 77 llevan más de cinco años como pareja y comparten el trabajo a la par. Mariano es productor de varios trabajos de Valeria, y fue así que se conocieron.

Hoy, llevan su música juntos en el escenario en el show “Íntimo”, un concierto que presentaron en Uruguay, país donde residen la mayoría del año y ahora decidieron emprender una gira nacional, que los traerá el próximo viernes 31 de mayo, en el teatro Plaza de Godoy Cruz. Las entradas están a la venta en etickets.com.ar y boletería del teatro.

Del streaming en pandemia al escenario

En “Íntimo” ambos ponen toda su batería de hits y clásicos, en un ida y vuelta que se combina con la interpretación de ambos y un feedback natural y humorístico con el público.

Baladas como “Que ganas de no verte nunca más”, “Me das cada día más”, “Señor amante” y “Ámame en cámara lenta”, temas inolvidables de Lynch no pueden faltar, junto a los temas poderosos de Attaque como “Hacelo por mí”, “Arrancacorazones” (canción que Valeria incluyó en su disco “Extraña Dama del rock” y que Mariano fue productor) o “Chace”.

“Nos quedaba con este show el sabor de recorrer el país. Porque tanto Valeria como yo dimos la vuelta al país muchas veces. Pero con esta propuesta quedaba esa cuestión pendiente, porque es un show distinto a lo habitual, es una situación distinta, justamente íntima, tiene ese carácter de café concert”, comenta Mariano Martínez músico y productor cuyo trabajo con Attaque 77 lo llevó a tener su lugar en la música y el rock nacional.

A lo que Valeria Lynch agrega: “Y además es circunstancial, porque cada uno hace su show. Como dice Mariano es diferente a todo, volver a la esencia, a la gente, a recibir el feedback del público. Están todos los éxitos míos, los de Mariano con Attaque. Yo hago de todo, me gusta la música en todo sentido. Y lo bueno es que podemos fusionar los diferentes estilos, y además metemos los dos repertorios y la pasamos muy bien. Un show que nació en la pandemia por streaming gracias a Mariano”.

Mariano: -¡De nada! (risas).

-¿Cómo te llevas con esta experiencia de cantar todos los géneros?

Valeria: -Re bien! Nosotros tenemos un común denominador que es la música, tenemos pasión por lo que hacemos y eso lo volcamos en este espectáculo. Porque estamos como en el living de casa y la gente se anima mucho más, le contamos anécdotas y se siente muy identificada.

-¿Cómo fue el tema de elegir el repertorio?

Mariano: -En realidad esto fue surgiendo espontáneamente en la pandemia. Y cuando estábamos en esa situación, fuimos armando distintas versiones de canciones que no cantaba tanto. Y ahí sin querer salió este formato. Y sin darnos cuenta surgió esto de compartir canciones de ambos, y lo que se da espontáneamente con el público. Ojo con este dúo humorístico, porque se da una situación muy linda con el público.

-¿Son la excepción al común de las parejas, que en general no comparten el trabajo y la vida?

Mariano: -No sé si somos la excepción, debe haber casos de parejas que trabajan, que conviven.

Valeria: -Ahora estamos grabando un disco de baladas y nos llevamos bárbaro. Porque hay que tener la cabeza muy abierta, escuchar al otro, ver si lo que te pide tiene que ver con tu esencia. Mariano lo que hizo con mis baladas fue aggiornarse, darles un carácter actual, sin perder la esencia de la balada que es lo que me gusta hacer. Le dio algo diferente a mi música y disfruto mucho.

Primero creo que hay que admirar a la persona que está con vos. Nos gusta lo que hacemos y sobre todo tenemos un respeto y admiración por el otro, y cabeza abierta para poder escuchar y ver lo que le pasa al otro, para aceptar lo nuevo, lo que te aporta. No sé si somos la excepción.

-¿Qué es lo no negociable a la hora de trabajar juntos?

Mariano: -En el caso mío con el grupo, con Attaque 77 hicimos lo que sentíamos, nunca hicimos concesiones con eso, nuestras canciones siempre fueron nuestras y defendiendo lo nuestro. Lo mismo Valeria con su trayectoria, cuando quiso hacer un disco de tango lo hizo, rock, balada, es la búsqueda de una artista que te haga crecer. Sino te convertís en una fórmula que se repite. Y tenemos esa inquietud, de correr un poco los límites de nuestra música a cosas que nos lleven a un aprendizaje. Y eso como artista no hemos negociado.

-Están en contacto con las nuevas generaciones y vivieron el cambio de la industria, ¿Cómo ven la realidad de la música?

Mariano: -Hay que adaptarse, venimos en ese periodo. Nosotros venimos de una época en donde la música la escuchabas si te comprabas un disco. Hoy hay herramientas tecnológicas que facilitan todo, tanto en la grabación, como en la difusión. Pero pienso que es un arma de doble filo, como toda la tecnología hay que usarlas pero sin desmerecer lo anterior. Nosotros somos de la escuela, en donde si no nos gusta como salió, lo cantamos diez veces hasta que salga, para que no pierda esa organicidad. Lo mismo en el modo de discutir la música, pero lo que me gusta de las plataformas es que podés sacar singles como los discos simples. Y es una manera más de mostrar tu música, yo sigo siendo amante de los discos. Ahora estoy haciendo mi disco solista y seguramente saldrá en vinilo. Pero creo que la tecnología aporta y suma.

Valeria: -Tanto Mariano como yo estamos acostumbrados a los cambios de la industria discográfica y también de forma independiente. Obvio que la industria va a estar del lado de la moda y lo que conviene, en el sentido de apoyar a los artistas nuevos con el estilo actual.

Hoy somos artistas independientes y eso te da una libertad a esta altura del camino, que sabemos aprovechar muy bien. No nos corre nadie, no tenemos un contrato que cumplir, tenemos nuestros tiempos. Y eso a la larga es la libertad. Pero cuando sos joven necesitas de un mecanismo como tiene la industria para salir adelante.

-La clave de ustedes es sostener la química que también se nota en el escenario.

Mariano: -Lo que pasa es que el público se va con algo más de lo que esperaba, hay algo más que ocurre fuera de libreto que está buenísimo.

Para Agendar: Valeria Lynch y Mariano Martínez en “Íntimo”

Bajo el nombre “Íntimo”, este show de dos referentes de la música nacional como Valeria Lynch y Mariano Martínez, es un encuentro con el público donde combinan temas actuales y clásicos.

La cita es el viernes 31 de mayo, a las 21.30 horas, en el Teatro Plaza (Colón 27, Godoy Cruz). Las entradas están disponibles en etickets.com.ar o en la boletería del teatro, de lunes a viernes de 9 a 16.