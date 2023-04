Cau Bornes declaró contra Valeria Lynch: “Nada peor que engañar a una chica lastimada”

El músico brasileño Cau Bornes finalmente reveló el verdadero motivo detrás de la reciente expulsión de su hija Taís, de la casa de su ex pareja Valeria Lynch, luego de varios años de convivencia.

Ante las diferentes teorías que surgieron al respecto, Cau rompió el silencio en Socios del Espectáculo y expuso la mala relación que su hija tenía con el novio, Mariano Martínez, lider de Ataque 77.

Según el relato de Bornes, la expulsión de Taís tuvo lugar hace un año y medio, después de un episodio en el que su hija le pidió a Martínez que se pusiera un barbijo por precaución ante una posible infección por coronavirus, a lo que el cantante se negó. “Valeria saltó y le dijo: ‘Nena, si querés andate’”, contó Bornes en una entrevista.

Además, el músico también compartió las palabras que su hija le dijo en medio de la crisis: “Me dijo que perdió a una madre con cinco años y ahora a otra con veinte”, refiriéndose a la muerte de su madre biológica y su posterior expulsión de la casa de Lynch.

Cau también comentó sobre la actitud de la cantante: “Yo le dije que es una mamá de marketing. Nada peor que engañar un corazón de una chica lastimada”.

Por último, Bornes aclaró que, aunque Taís no se llevaba bien con Mariano Martínez, la decisión de expulsarla de la casa fue tomada por Valeria Lynch. “En una relación está la persona que aporta más y la que menos”, reflexionó el músico.

Valeria Lynch decidió echar a su hijastra de su casa

La noticia que nunca se esperaba leer, es una realidad: tras más de una década juntas, Valeria Lynch echó de su casa a Taís Bornes, la hija de su ex pareja Cau, con quien terminó en 2019.

Esta noticia la dio en vivo Nancy Duré en Socios del espectáculo, como un rumor, que luego fue noticia, y dejó a sus compañeros sin reacción.

Valeria y Tali, como le dice cariñosamente la cantante a su “hija del corazón” formaron una muy hermosa relación desde que Tais tenía cuatro años, edad en la que su madre, Tamara Castro, murió en un aparatoso accidente.

Con el escándalo expuesto en los medios, es el momento de especulaciones y saber qué fue lo que pasó realmente para que Valeria Lynch tome esta decisión con la joven de 20 años.

En primera instancia, se cree que quien realmente echó a Tais fue Mariano Martínez, actual novio de Valeria Lynch, debido al mal vínculo que tienen. Sin embargo, ahora se conocieron otros detalles.

Rodrigo Lussich tomó la palabra y en esta mañana contó los motivos que se han filtrado: “Tais está muy dolida por haber sido echada y no pudo volver a su casa”, comenzó.

Valeria Lynch habría echado de su casa a la hija de Cau Bornes

A su vez, el conductor amplió que “Valeria no le dejó sacar la ropa de la casa, no pudo volver a ver a sus perros, no sacó el cepillo de dientes ni sus fotos ni su diario íntimo”.

“Según el entorno de Cau, Tais tampoco pudo sacar una foto que tenía de su verdadera madre y que estaba dentro de la casa”. Finalmente, aclaró que “Valeria la bloqueó en el momento que salió de la casa”.

Otras de las razones serían porque Lynch estaría celosa de Tais por ser más joven y podía ser “una amenaza para su pareja”. Además, parece que la hija de Bornes filtraba audios de Valeria en los que hablaba mal de su padre, para que él los utilizara en la Justicia. "