Tras el final de “La Voz Argentina”, Valeria Lynch reveló que quiere ser la coach de Luz Gaggi: “Le dije que deje de...”

Hace unas semanas finalizó “La Voz Argentina” y una de sus participantes todavía está dando de que hablar. Se trata de Luz Gaggi, quien no logró ganar el certamen pero se convirtió en una de las favoritas de la audiencia y de la cantante Valeria Lynch.

Las cantantes se conocieron en otro de los ciclos de Telefe, “Ph: Podemos Hablar”, donde la intérprete de “Ámame en cámara lenta” tuvo palabras de elogios para la nueva artista y aseguró que ella fue la concursante que más la impresionó.

Benítez y Gaggi, finalistas. (Fotograma La Voz Argentina)

En diálogo con Marcela Coronel para “Mucha Radio”, Valeria habló de su fanatismo por el show: “Vi ‘La voz’, la vi toda. Me encanta, los concursos que son en serio me encantan. Dando una buena devolución, gente que tiene tantos sueños, tantas ilusiones. Me encanta el jurado que hay, me parece buenísimo, cada uno tiene una personalidad distinta y aporta muchísimo”, opinó la artista.

“El chico que ganó, Francisco Benítez, me encanta. Luz, la segunda, me parece sensacional. Unos cantantes tremendos, cuánto talento que hay en este país. Yo lo veo por las escuelas, hay chicos muy talentosos, y digo ‘ojalá tengan oportunidades como tuve yo’”, analizó.

“La realidad es que esa chica tiene un caño que no puede ser. En el programa que hice con ella nos pusimos de acuerdo, nos pasamos los WhatsApps. Me gustaría mucho coachearla, yo se lo dije a ella en un corte, y le encantó la idea. Vamos a ver si se da. Para mí sería de onda”, reveló Lynch.

Además develó el consejo que le dio a la joven oriunda de City Bell: “Primero y principal, le dije ‘empezá a cantar en español, no cantes más en inglés. No está mal, pero tu idioma, tu forma de comunicarte es el español. Empezá a cantar en español’”. Acto seguido recordó cómo reaccionó ella a sus palabra: “Me miró y me dijo ‘sí, tenés razón, estoy preparando un material y va a ser todo en español’”, adelantó la vocalista que se encuentra promocionando una serie de espectáculos junto a Mariano Martínez, con quién además son pareja desde hace más de un año.