“La Voz Argentina”: Francisco Benítez, del team Soledad, se convirtió en el ganador del certamen y emocionó a todos

Este domingo “La Voz Argentina” llegó a su fin y ya tiene al tercer ganador del formato en nuestro país. Con un porcentaje de 44,3% de votos , Francisco Benítez se coronó como el ganador de la edición 2021 del reality. El cordobés se impuso a Nicolás Olmedo, Luz Gaggi y Ezequiel Pedraza.

“Gracias a la vida” fue la canción que Francisco interpretó en el escenario y que, una vez más, emocionó a todos los presentes. Benítez es oriundo de Colonia Tirolesa, provincia de Córdoba y, en su presentación, conmovió al jurado y al público con su historia de vida y de superación.

“Trabajo en una Cooperativa eléctrica, soy un chico que tiene problemas de tartamudez desde los 6 años. No quería salir de mi casa, no quería hablar con nadie y llegó un punto que no quería estar más en este mundo. Rocío, mi novia, me impulsó a venir y ahora vamos a ser papás”, aseguró el talentoso artista, momentos previos a realizar su audición a ciegas.

Además de llevarse una cuantiosa suma de dinero y la promesa de lograr una gran carrera en el mundo de la música, el joven se dio el gusto de cantar a dúo con Pastorutti, su canción “Aunque me digas que no”.

Al anunciar a los ganadores, Marley reveló el porcentaje de los votos que se quedó cada finalista y en segundo lugar quedó Luz Gaggi, del team Mau y Ricky, con el 27% de los votos que se llevó un televisor y 500 mil pesos.

El podio lo cerraron Nicolás Olmedo, del team Lali, que salió tercero con el 14,4% y se llevó un televisor y 300 mil pesos; y Ezequiel Pedraza, del team Montaner, que terminó cuarto con el 13,4% y se llevó un televisor y 200 mil pesos.

De esta manera, Francisco se unió a Gustavo Corvalán, de la edición 2012, también miembro del team de Soledad Pastorutti en la primera coach vencedora del programa cuando su participante logró triunfar en la final, y a Braulio Assanelli, participante uruguayo quien integró el team de Ricardo Montaner en el 2018.

Francisco Benítez y su paso por el certamen

Al momento de su audición, con su versión de “Todo cambia”, Benítez logró que todos los miembros del jurado se dieran vuelta. “Explícame por qué me hiciste llorar”, le solicitó un visiblemente emocionado Montaner.

“Estoy con un nudo en la garganta, elegiste una canción muy especial para nuestro país. La mejor versión es la de Mercedes Sosa y la tuya no está tan lejos. Lo que me emociona de vos es que te transformas”, le confesó “La Sole”, quien finalmente fue la elegida por el joven de 23 años: “Vengo de un ambiente del folclore, así que me voy con la Sole”.

“Hasta Que Me olvides”, “Universo Paralelo” y “Como la Cigarra” fueron las canciones con las que el joven de 23 años fue avanzando a lo largo del show.

Las palabras de Francisco Benítez en la previa

Cerca de la final Francisco Benítez grabó un emocionante video donde agradeció a todos y donde aclaró cómo se siente en estos momentos. Su voz fue escuchada por casi 200 mil personas en menos de seis horas y generó decenas de comentarios de aliento y amor.

“Buenas. Hola gente, ¿cómo andan? Simplemente este video lo hago para agradecer a cada una de las personas que confió en mí, a toda la gente que me votó. Quiero agradecer a la producción de Telefe por la oportunidad que me dio, por hacerme sentir cómodo, por darme la confianza en cada una de las presentaciones”, inició su relato este participante que se corona como uno de los favoritos.

Su diálogo ante la cámara siguió: “También quiero agradecer a cada uno de los jurados, a Soledad por darme la oportunidad de poder estar en su equipo, y a ustedes por aceptarme como soy, por darme esa seguridad de ir por más. Simplemente gracias… También este videito sirve para descargar un poco de muchas cosas que tengo aquí dentro. Yo simplemente fui a La Voz para hacer lo que me gusta, lo que amo, que es cantar”.

“Para mí ya gané con el simple hecho de poder estar ahí y salir de ese pozo que estuve por varios años. Ya gané con todo el apoyo de ustedes, con todo el cariño que me brindaron. Les agradezco de corazón, los quiero mucho. Nos estaremos viendo esta noche si Dios quiere y espero que esté todo bien y que voten por el que su corazón les diga. Les agradezco a ustedes… Gracias y los quiero mucho”, finalizó.