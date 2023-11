Úrsula Corberó y su emotiva declaración de amor al Chino Darín

La actriz Úrsula Corberó y el actor argentino Chino Darín son una de las parejas más consolidades del espectáculo. Siempre que pueden hacerlo, no descartan en declarar el amor mutuo que los une.

Y así fue en la gala de los Premios Onda, cuando la actriz española recibió el galardón a Mejor Actriz, por su papel en la serie de Netflix “El Cuerpo en Llamas”.

Al subir al escenario, Corberó no tuvo más que palabras de elogio para con su compañero. “Es un día muy, muy especial para mí. Es la primera vez que recojo un premio por una interpretación”, comenzó diciendo la actriz que interpretó a Rosa Peral, la expolicía condenada por el conocido como el “crimen de la Guardia Urbana”, que sucedió en España en 2017, y que Netflix llevó a la pantalla.

Visiblemente emocionada, la actriz continuó con su agradecimiento y no dudó en nombrar al argentino, como parte fundamental de su vida. “Se lo quiero dedicar a mi gran amor, a Chinito. Me siento muy afortunada de tener una relación basada en la comunicación. Chino me ha enseñado a expresar mis necesidades, a poner límites en mi vida”, dijo sobre el escenario.

La actriz Ursula Corberó saltó a la fama internacional por su papel de Tokio en la serie La casa de papel, una de las producciones con mayor repercusió en Netflix, cuyo éxito volvió a repetir con “El cuerpo en llamas” tras su estreno el 8 de septiembre de 2023.

La actriz española ganó el premio Ondas a Mejor Actriz.

Un mensaje por la paz

En su breve discurso de agradecimiento, la actriz española también hizo lugar para hablarle a los que toman las grandes decisiones del mundo e hizo un pedido explicito por la paz.

“Creo que es muy difícil ser respetuoso con los demás sin serlo primero con uno mismo”, continuó. Y envió un mensaje a los dirigentes al frente de los países del mundo. “A las personas de ahí arriba, que tomáis las decisiones: Por favor, hablad y entendeos. Es posible hacerlo sin un enfrentamiento. Por favor, no más guerras. Querámonos y respetémonos”, sentenció la española.

Al finalizar el discurso y de una manera fresca y sencilla como siempre lo demuestra, Corberó se felicitó por su trabajo y haber tomado la decisión de interpretar el personaje que la llevó a ganar el Premio Ondas.

“Esperad, ya termino. Me lo dedico a mí también, por ser tan trabajadora, tan valiente. Porque estuve a esto de decir que no a este personaje, ¡Y por ser tan maja! Adiós”, dijo entre risas.