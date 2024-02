Úrsula Corberó marcó tendencia con un corset transparente que apenas la cubría

Úrsula Corberó es de las actrices españolas más destacadas, quien en argentina se hizo conocida con su protagónico en “La casa de papel” y su romance con el Chino Darín. Recientemente la artista acaparó todas las miradas en una entrega de premios y en redes se quedó con todos los “likes”.

La artista apostó por un look jugado para la gala de “Fotogramas de plata 2023″, donde fue una de las ganadoras. “Muchísimas gracias @fotogramas_es, a tod@s los que me habéis votado, al increíble equipo de #ElCuerpoEnLlamas y a las personas bonitas que estáis a mi alrededor”, escribió emocionada.

Úrsula Corberó marcó tendencia con su look. Gentileza Instagram.

En el posteo adjuntó algunas postales de la velada, pero también fotos donde se lució su llamativo look en el que apostó por las transparencias. La actriz se destacó con el outfit en el que combinó colores y tipos de telas, sobre todo jugó con las texturas.

El emotivo discurso de Úrsula Corberó dedicado al Chino Darín

La actriz Úrsula Corberó y el actor argentino Chino Darín son una de las parejas más consolidadas del espectáculo. Siempre que pueden hacerlo, no descartan en declarar el amor mutuo que los une.

Y así fue en la gala de los Premios Onda, cuando la actriz española recibió el galardón a Mejor Actriz, por su papel en la serie de Netflix “El Cuerpo en Llamas”.

Al subir al escenario, Corberó no tuvo más que palabras de elogio para con su compañero. “Es un día muy, muy especial para mí. Es la primera vez que recojo un premio por una interpretación”, comenzó diciendo la actriz que interpretó a Rosa Peral, la expolicía condenada por el conocido como el “crimen de la Guardia Urbana”, que sucedió en España en 2017, y que Netflix llevó a la pantalla.

La actriz española ganó el premio Ondas a Mejor Actriz.

Visiblemente emocionada, la actriz continuó con su agradecimiento y no dudó en nombrar al argentino, como parte fundamental de su vida. “Se lo quiero dedicar a mi gran amor, a Chinito. Me siento muy afortunada de tener una relación basada en la comunicación. Chino me ha enseñado a expresar mis necesidades, a poner límites en mi vida”, dijo sobre el escenario.

La actriz Ursula Corberó saltó a la fama internacional por su papel de Tokio en la serie La casa de papel, una de las producciones con mayor repercusión en Netflix, cuyo éxito volvió a repetir con “El cuerpo en llamas” tras su estreno el 8 de septiembre de 2023.