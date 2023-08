Una obra clave del teatro mendocino cumple 50 años y tendrá una nueva versión financiada por el Cervantes

Como parte del programa del Teatro Nacional Cervantes “TNC Produce en el país”, este año quedó seleccionada la propuesta presentada por el mendocino Víctor Arrojo.

Se trata de un clásico del teatro, “Los establos de su Majestad”, versión escrita por Sonnia de Monte, que el docente, actor y director eligió para presentar en el concurso. Y luego de una ardua selección con más de cien propuestas de todo el país, fue la elegida para que el Cervantes produzca en nuestra provincia.

Luego de varios meses de preproducción y ensayos, la obra -que además cuenta con la coproducción del Ministerio de Cultura y Turismo de Mendoza - estrena el viernes 1 de septiembre en el Teatro Independencia. Las entradas están a la venta en Entradaweb.com.ar.

Una obra histórica para repensar

“Por primera vez estoy en la producción del Cervantes. Es un modelo de producción al que normalmente no tenemos acceso, hay muy pocos espacios en las provincias. En menor escala, tenemos la Comedia Municipal con un formato similar”, apunta Víctor Arrojo sobre el proyecto que presentó en el programa federal y quedó seleccionado.

“Los establos de su Majestad” fue seleccionada por el Cervantes entre un centenar de propuestas artísticas, impulsada por el director mendocino Víctor Arrojo y la dramaturga también mendocina Sonnia De Monte, que trabajó esta versión de la obra homónima de Fernando Lorenzo y Alberto Rodríguez.

El proyecto, que fue presentado de manera cerrado entre más de cien propuestas, cuenta con la actuación de un destacado elenco conformado por Sandra Viggiani, Claudia Racconto, Fernando Mancuso, Daniel Encinas, Matías González y Pablo Díaz.

La obra posiciona a Mendoza en un destacado lugar de la escena nacional, marcando el regreso de la llamada “temporada teatral” en la sala oficial, donde tendrá las tres primeras funciones el 1, 2 y 3 de septiembre. Luego continuará en cartelera el jueves 7, jueves 14, jueves 22 y sábado 30 de septiembre a las 21 horas.

“Esto tiene otra envergadura: jugué con un espectáculo muy grande y el Cervantes acompañó. Hay una dinámica diferente a lo autogestivo. Aparte, es una producción estatal importante, en la que teníamos que decidir todo de antemano para presentarnos al concurso. Es más parecido a un formato de vendimia teatral, con una etapa de preproducción muy fuerte. Tuve que tener todo el proyecto armado, para luego el presupuesto, la realización”, detalla Arrojo.

“Los establos de su Majestad” traza un relato en un momento crucial de la historia argentina. En plena Campaña del Desierto, luego del atentado contra un comandante del ejército, los integrantes del “círculo rojo” del poder, reunidos en una tóxica curtiembre, culpan por el atentado al “indio”. Estos personajes, sin sentirse culpables, proyectan la Conquista del Desierto y ponen en movimiento la mentira, el miedo, el odio, la excitación y la ambición en pos de riqueza y poder.

-Elegiste una obra interesante, que da para traer y repensar en estos tiempos.

-La obra tiene un potencial de teatralidad importante. Tuve una primera experiencia en 1992 con la práctica escénica en la Facultad. Ahí tuve mi primer contacto con el texto original del Fernando Lorenzo. Y me quedó como una experiencia interesante. Y en 2010 Vilma Rúpolo hizo el texto de Sonnia, me pareció un texto más contemporáneo, condensando el relato, y tiene esta propuesta de la intertextualidad con el estreno en el TNT en el ‘73. Y cuando vi que se cumplían 50 años de ese estreno en el Taller Nuestro Teatro me pareció que cerraba por todos lados. Lo presenté y estoy muy feliz de quedar seleccionado. Es un proceso difícil con varias instancias de selección, con un jurado de profesionales con mucha trayectoria.

La obra tiene un texto muy potente. Sonnia ha sido muy generosa en ese trabajo, porque en general trabajo con la dramaturgia y la dirección, no entiendo la escena desde otro lugar. La dramaturgia textual es una parte del acontencimiento y después interviene la dramaturgia de dirección, la dramaturgia de actor y el cierre con la dramaturgia del espectador.

-¿Cómo fue el proceso de seleccionar el elenco para la producción?

-Esta producción era con un proyecto cerrado, entonces tuve que presentar todo terminado, el staff artístico, el equipo de producción y el elenco de actores. Ya me exigía tener el elenco formado, y fue una tarea compleja elegirlos porque hay muchos actores y compañeros para trabajar. Con los actores que decidí convocar hay una sintonía en lo humano y creativo, además de la visión que tenemos de la obra. Y fluyó mucho. Con algunos no había trabajado y eso fue una ecuación interesante.

-Para quien no conoce la obra, ¿qué resaltás de la producción y el texto?

-Lo que más resalto es el acontecimiento de lo teatral, con una producción impecable, una escenografía imponente. Hay una integración de lenguajes muy concreta, con lo audiovisual, lo plástico, el vestuario, la música y la base de la actuación. Y lógico: hay un territorio narrativo temático potente, que es poner en valor esa genética de la política en nuestro país. Traer lo que fue la supuesta Conquista del Desierto, que marcó la genética política y económica de nuestro país. Y trabajado desde la parodia, que nos permite una mirada más distanciada, nos permite algo distinto de analizar. Y ver ese final del siglo XIX, donde aparece algo muy fundamental de lo que fue nuestra historia actual y lo va a seguir siendo. En un momento de mucha discusión, como el enfrentamiento de la Iglesia y el poder político y militar.

Algo que quiero resaltar es que esta producción revindica el teatro nacional, porque se federaliza y verdaderamente es nacional. Porque sino se queda solo en Buenos Aires, y eso pone en valor lo que realmente es. Y me parece interesante que estos programas operen invitando a los gobiernos provinciales a que se sumen al proyecto y acá funcionó. Es un modelo que ojalá se replique en las salas oficiales también.

“Los establos de su Majestad” en el Independencia

La producción del Teatro Nacional Cervantes estrena el viernes 1 de septiembre, a las 21 horas, en el Teatro Independencia. Tendrá funciones programadas durante el mes, el sábado 2 y domingo 3; jueves 7, jueves 14, jueves 22 y sábado 30 de septiembre a las 21 horas.

Los tickets tienen un valor de $900 y ya se pueden comprar a través de entradaweb.com.ar o en la boletería del teatro de miércoles a domingo de 18 a 21h. También habrá funciones en octubre que próximamente se anunciarán.

Ficha Técnica

Elenco: Sandra Viggiani, Claudia Racconto, Fernando Mancuso, Daniel Encinas, Matías González y Pablo Díaz.

Dramaturgia: Sonnia De Monte. Versión de la obra homónima de Fernando Lorenzo y Alberto Rodríguez (h).

Dirección: Víctor Arrojo.

Diseño y realización escenográfica: Analía Quiroga.

Asistente de escenografía: Eliana Hipólito

Diseño y realización lumínica: María José Delgado.

Diseño y realización de vestuario: Marcelo Mengarelli.

Diseño y producción musical: Aballay & Brachetta.

Diseño audiovisual: Eduardo Rodríguez.

Realización audiovisual: Anahí Barrera.