En agosto y setiembre, disfrutá los mejores espectáculos con el 2x1 de Los Andes Pass

La propuesta es muy variada, y para todos los gustos. Mirá los eventos que se vienen, y aprovechá de beneficios únicos con tu tarjeta Los Andes Pass. Chequeá la cartelera completa:

26 y 27 de agosto - Game Maní Fest, en Arena Aconcagua

Game Manía Fest, el evento más grande de Cuyo, ofrecerá este sábado y domingo competencias Gamer Free Play, de Valorant, CS GO, Fortnite, FIFA, League of Legends, DragonballZ, Minecraft, Mortal Kombat, Fall Guys, Roquet League, Call of Dutti y Mario Kart. Más de 100 estaciones de juego para competir y ganar o simplemente divertirse entre amigos.

1 y 2 de setiembre, 21h - El Corococó, Centro Catalán de Mendoza

El Corococó, el espectáculo de humor coral que vuelve a los escenarios de Mendoza.El 1 y 2 de septiembre se presentará El Corococó en el Centro Catalán de Mendoza (San Juan 1436 de Cdad.) esta parodia a los conciertos corales tradicionales, compuesto y dirigido por Gonzalo Villalba, director y músico mendocino.El Corococó trata de un coro que pertenece al Instituto de Ayuda al Compositor Compulsivo, un instituto psiquiátrico para compositores.

2 de setiembre - Gabriela Acher, en Teatro Mendoza

La reconocida humorista se presenta nuevamente con un show que no debés dejar de ver. Sector Pullman.

10 de setiembre, 21h - El Cuervo Blanco, en Teatro Mendoza

La sociedad es como un ser invisible, pero que siempre tiene una voz que te dice en tono imperativo qué hacer. En la obra, todo el tiempo está en movimiento este ir y venir entre el bien y el mal, según las formas establecidas.

17 de setiembre, 20.30 h. - Smiley, una comedia de amor, en Teatro Mendoza

¿Es posible el amor entre dos opuestos? Luego del gran éxito en Netflix y en las principales capitales del mundo llega Smiley a Mendoza. Una comedia romántica que cuenta una historia de amor entre dos chicos, Álex y Bruno, dos personas muy distintas entre sí hasta tal punto que solo tienen en común que son dos hombres y que se han enamorado. Con Germán Tripel y Facundo Gambandé.

