Una noche épica con la Orquesta Barroca: el jueves presentan “El Señor de los anillos Sinfónico”

El cine y la música tienen una relación mucho más fuerte de lo que pensamos. ¿Cuántas veces, con el solo hecho de oír una melodía de Bernard Herrmann o de John Williams, se nos pasan por la cabeza las icónicas escenas que musicalizaron?

Sacarle jugo a esta conexión es algo que las orquestas vienen haciendo desde hace un par de décadas, pues al público le gusta aplaudir lo que conoce, e ir a ver un programa con música de películas es un gancho que este tipo de organismos, siempre con el desafío de atraer nuevo público, no pueden pasar por alto.

La Orquesta Barroca de Mendoza hace poco se ha sumado a la tendencia (la Sinfónica de la UNCuyo es pionera en la provincia y, de hecho, todos los años ofrece alguna noche dedicada a este tema). Desde su formación en 2016, con Hugo Mariano Peralta como director y líder, la Barroca ha tenido un crecimiento exponencial. Algo que vale doble si tenemos en cuenta que su temporada anual es un esfuerzo autogestivo y que, en sus primeros años, tenía un repertorio acotado.

Mariano Peralta, director de la Orquesta Barroca

Pero con los años, fue evolucionando, hasta que en este 2023 logró conciertos sold out tocando música sinfónica de las sagas de “Harry Potter”, “Star Wars” (ambas de John Williams) y, el próximo jueves 9 de noviembre en el teatro Plaza (tickets en Entradaweb.com), de “El señor de los anillos”, cuya banda sonora fue firmada por Howard Shore.

El concierto, como nos explica Peralta, tuvo sus desafíos técnicos y de montaje. Pero el “training” de dos propuestas similares fue clave para que este programa (que originalmente se iba a presentar el domingo 29 de octubre, pero se reprogramó por el viento zonda), madurara más rápido.

-¿Cómo surgió la idea de ampliar el repertorio a la música de películas, en el último año?

-La idea de cambiar un poco el rumbo de los programas musicales es algo que se viene gestando desde el año pasado. Bajo el concepto que siempre hemos tenido, que es llevar la música orquestal a otros públicos, nos dimos cuenta que la mejor forma de lograr eso era salir de la zona de confort que tenemos las orquestas generalmente, que es el repertorio más clásico, y buscar repertorios que fueran más cercanos al público. Dentro de esto, hubo un momento creativo muy importante, que fue junto a la Municipalidad de Godoy Cruz. De ellos mismos salió también la misma visión de la importancia de que la gente que usualmente no va a ver orquestas lo haga. Empezamos a ver entonces cuál podría ser la excusa perfecta para que la gente vaya y las conozca y se pueda maravillar. Que los pibes puedan ver instrumentos de percusión, desde el gong o la marimba al xilofón, timbales, además de los instrumentos más conocidos. De esta manera se forjó la idea de empezar a trabajar sobre películas, y la primera sobre la que hicimos un trabajo bien grande fue Harry Potter. Se planteó el título y después nos pusimos a pensar cuál era la mejor forma de hacerlo.

-Y surgió el tema de la música cinematográfica...

-Había dos formas: una era buscar música, hacer arreglos, y sobre eso colocar imágenes aleatorias de la película; y la segunda, que nos pareció la más rica, pero que llevaba mucho más trabajo, era seleccionar la música específica de cada una de las películas, respetando el orden de la saga, y eso unirlo con lo que sucedía en la pantalla en ese momento. O sea, recortar el fragmento fílmico donde se escuchaba la música que íbamos a tocar. Y esto ordenarlo de una forma en que se contara la saga de principio a fin. Fue un trabajo muy arduo. Se incorporó Sofía Mas, que colaboró mucho en la selección de estas imágenes, y esto nos fue llevando a Fernando Games, que fue el editor de las imágenes de “Harry Potter” (NdR: que tuvo excelente acogida por el público, en el marco de las vacaciones de invierno), como así también de “Star Wars” y ahora de “El señor de los anillos”. Con esta última fue el mismo concepto, pero con más práctica.

La Orquesta Barroca en el Cine Teatro San Luis. Foto: Gentileza Cine Teatro San Luis.

Peralta da cuenta de un trabajo de hormiga. A nivel narrativo, porque hubo que contemplar también “El Hobbit” para que la historia resultara completa, pero también logístico: da cuenta de un trabajo puntilloso, en el que tuvo que estudiar los videos e ir cotejándolos con la partitura, a veces con diferencia de un solo compás, para que el producto audiovisual resultara sincronizado y la imagen fuera a la par de la música. “Porque esto es lo fuerte del vivo. Si en vivo me desfaso cinco segundo de lo que sucede en la imagen, se desfasó todo”, advierte.

-¿Cómo trabajaron el tema de los arreglos, teniendo en cuenta que como organismo independiente no pueden pagar los carísimos derechos de autor?

-Somos un organismo privado, por lo que no tenemos la espalda como puede tener quizás un organismo estatal, que cuenta con un presupuesto para estas cosas. La verdad es que nos la hemos tenido que ingeniar. Ha sido una batalla campal en pos de lograr conseguir la música de la mejor manera posible, siempre contemplando que no es la música original, pero que a nivel auditivo, al trabajar con buenos arreglos, funcionan muy bien, casi idéntico al original. Pero no es la original, porque sino tendríamos que ingresar en lo que es el pago de derechos. Pero siempre bajo el concepto de que tenemos que ser creativos. Si nosotros queremos y nos subimos en esta responsabilidad cultural que tenemos, y que nos une entre todos en la orquesta, tenemos que ser creativos y lograr que el público desee ir a ver a la orquesta. Con gran alegría podemos decir que ya hay un público que nos sigue.

El empeño de la Barroca dio sus resultados. Este fin de semana se presentaron en San Luis con mucho éxito con “Harry Potter Sinfónico”, un espectáculo que también llevarán en breve a San Rafael.

Mientras ultiman detalles de un concierto navideño de cierre de temporada, siguen con la fortaleza autogestiva que los lleva a vincularse con organismos estatales (el Municipio de Godoy Cruz entre ellos) y privados, como la Bodega Bressia, con la que tienen pensada una fecha sinfónica.

Y, por si el lector se lo pregunta, el próximo año seguirán los programas de música de películas. “Pero no quiero ‘quemarlos’ de momento”, advierte el director.

La ficha

El Señor de los anillos Sinfónico

Con la Orquesta Barroca de Mendoza

Dirige Mariano Peralta

Fecha y hora: Jueves 9 de noviembre, a las 21.30

Lugar: Cine Teatro Plaza (Colón 27, Godoy Cruz)

Entradas: $1500 en Entradaweb.com, a beneficio de Fundavita