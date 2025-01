Una de las hijas de Lanata publicó un audio de su padre a una semana de su muerte

A pocos días de su muerte, el 30 de diciembre de 2024, Jorge Lanata sigue generando emociones. Se trata de un audio inédito que su hija Bárbara, fruto de su relación con Andrea Rodríguez, decidió compartir públicamente. En la grabación, el reconocido periodista dedicó unas cálidas palabras a Mavi Bourdieu, productora y coordinadora de Periodismo Para Todos (El Trece), en un momento que mezcló el amor por el fútbol y la amistad.

El audio, difundido a través de una historia de Instagram por la propia Mavi, tiene como contexto el triunfo de Racing Club en la Copa Sudamericana, el 23 de noviembre de 2024. Desde el hospital, mientras atravesaba su delicado estado de salud, el periodista envió su felicitación a la productora a través de su primogénita, quien introdujo el mensaje: “Hola Mavita, estamos acá en el hospital viendo TN y vimos que salió Racing campeón. Te van a decir felicitaciones…”.

Luego, se escucha la voz inconfundible de Lanata, cargada de calidez y complicidad: “¡Felicitaciones!”. Este simple gesto resonó profundamente, no solo por la alegría de aquel campeonato, sino también por la situación en la que fue enviado, demostrando la fortaleza y el sentido del humor que siempre caracterizaron al conductor. Por su parte, la productora escribió en ese breve video que luego compartió Bárbara: “Te quiero amiga, gracias”.

Cabe mencionar que la joven realizó un posteo cargado de emoción a poco tiempo del deceso de su papá. Luego de seis meses de internación, este dejó el plano terrenal y sembró una profunda tristeza en el ámbito del periodismo como en toda la sociedad argentina. Este sentimiento fue compartido por la joven, quien decidió plasmarlo con una serie de fotos juntos y, además, unas breves palabras.

Lanata: triste despedida y un poema

“La vida con mi papá fue siempre una montaña rusa, vertiginosa, por momentos algo agotadora; una película llena de personajes y anécdotas increíbles hasta el último momento. No nos daba descanso ni tiempo de aburrirnos, siempre estaba involucrándonos en alguna de sus locuras o estábamos ayudándolo con algún quilombo. Gracias pa por no ser normal y darme una vida divertida”, escribió la hija de Lanata, sumida en medio de la tristeza por la partida de su progenitor.

Además, sacó a relucir un poema que Lanata le envió por WhatsApp a comienzos de 2020. “Te escribí algo, ojalá te guste”, comenzaba el texto. “¿Dónde está Bárbara? Está por ahí inventando algo que no quiere contar. Buri, Bar, Burbu, Burbujita, estamos los dos mirando la luna en José Ignacio. Y Bárbara, ¿dónde se fue? Está viviendo, busca un punto de vista y lo encuentra”, dictó el periodista.

“Bárbara escribe bien, pero no escribe o no lo muestra. Cuando Bárbara se despierta y huele a pelo mojado. Bárbara tiene cara de bebé que busca, ¿qué busca?”, continúa. Además, el conductor hizo alusión al vínculo con su propio papá: “Crucé con mi padre veinte o treinta palabras en toda mi vida. ¿Cómo estás? Vuelvo tarde. Abrigate. Yo salí a comer con mi padre una sola vez en la vida. Yo estaba feliz y extraño en una pizzería bajo el puente Sarandí. Así se pone Bárbara cuando la abrazo”.

“Hay una electricidad que nos une y nos separa. Tenemos miedo de que tanto amor explote. Bárbara tiene un apellido que le pesa y yo, una historia que me pesa igual. Bárbara sabe de dónde viene, yo no. Yo no vengo, empiezo con ella”, culmina la poesía con la que su hija decidió recordarlo a poco tiempo de su fallecimiento.

Seguí leyendo: