Un ex Gran Hermano tiene un cáncer “agresivo y sin cura” y pidió cadenas de oración por su salud

Mauricio Guirao se hizo conocido tras su ingreso a la casa de Gran Hermano en 2016 y su historia fue la que se quedó con el corazón de todos. Incluso, fue finalista del reality que condujo Jorge Rial, pero no siguió en los medios como muchos de los exparticipantes, y tomó notoriedad en los últimos días por un sentido posteo que subió a sus redes.

El joven hizo uso de cuenta de Facebook para contar que padece una enfermedad que no tiene cura, la que preocupó a todos los que lo conocen. “Hoy pasaron los médicos. Los adelantos de la biopsia dieron mal. El cáncer que tengo no es curable, es agresivo, se desparramó en varios lugares”, aseguró.

Mauricio Guirao, ex Gran Hermano, y su duro relato.

“Cuando tengan el resultado bien de la biopsia, que va a estar en estos días y diga qué cáncer bien es, voy a empezar con las quimios para intentar frenarlo”, continuó el relato del ex GH.

“Estoy roto en pedazos, estoy shockeado, pero todavía hay un Dios que lo puede todo, y nunca voy a perder la fe. Creo en los milagros. Prometí y prometo no bajar los brazos. Le voy a dar pelea hasta el final”, siguió convencido de que va a poder salir adelante.

Para eso, pidió el apoyo de los usuarios de las redes, para que lo acompañen en este momento tan duro desde la fe y la oración. “Lo pongo acá por que sé que hay mucha gente pidiendo por mi salud y no lo dejen de hacer. Se los pido”, cerró el mensaje.

Mauricio Guirao fue finalista de Gran Hermano en 2016

Mauricio Guirao es finalista de Gran Hermano 2016, en el que ganó Luifa Galesio y él quedó en tercer lugar. Desde su presentación se ganó el cariño del público ya que ingresó al juego con la intención de ganar el premio para poder darle lo mejor a un niño que habían adoptado en su familia.

“Mi nombre es Mauricio Guirao, tengo 23 años y soy de Fray Luis Beltrán, provincia de Santa Fe. Soy divertido, y si me caés bien te vas a dar cuenta, y si me caés mal también te vas a dar cuenta. Mi mamá es todo para mí, y si hablamos de mi papá de sangre, no es nada”, contó en su presentación.

“Quiero ganar Gran Hermano y lo necesito, por que necesito el dinero. Un día me llama mi mamá diciendo que habían dejado abandonado un bebé, que si lo podía dejar unos días de tránsito en casa y ya hace dos años y ocho meses que está con nosotros en casa”, siguió.

“Somos una familia humilde y no le podemos dar todo y uno de los requisitos que nos piden es tener la casa terminada. Uno de los sueños más grandes que tengo es terminar mi casa y todo lo que sea albañilería en mi casa lo hago yo, porque lamentablemente a veces uno puede pagar el material, pero no la mano de obra, entonces no te queda otra que empezar a darte maña”, cerró y conmovió a todos.

