Gran Hermano Chile se cansó de la violencia de los participantes y tomó una drástica decisión

El comportamiento de los participantes de la versión chilena de Gran Hermano deja mucho que desear. El nivel de agresividad de las peleas y la violencia verbal con la que se tratan llevó a la producción del reality más famoso del mundo a tomar una drástica decisión.

¿Qué pasó? Levantaron la transmisión 24/7 de Pluto Tv. La noticia la comunicaron Diana Bolocco y Julio César Rodríguez. Violando el acuerdo que estipula que los participantes no pueden saber nada de lo que pasa afuera, los conductores de Gran Hermano Chile informaron a los participantes de esta decisión, que no es más que la respuesta a su mal comportamiento.

La casa se revolucionó en los últimos días por el ingreso de nuevos participantes, entre ellos un argentino. Ignacia Michelson, una de las nuevas, no tardó en usar la información que traía de afuera provocando que Fran y Coni se distanciaron y tuvieran una discusión a gritos este domingo.

La discusión más fuerte se dio entre Jennifer, quien increpó a Francisca (Pincoya) y casi se van a las manos, pero fue contenida por Coni e Ignacia, quienes evitaron que pasara a mayores. Inmediatamente, Pluto TV cortó la transmisión, pero las imágenes ya se habían viralizado.

Los participantes ya habían sido advertidos, por la producción, por malos tratos de algunos “hermanitos” hacia Bigote, la mascota de la casa. A diferencia de la edición argentina, en el reality trasandino ingresaron un perro mestizo a los pocos días de haber comenzado la competencia.

Alguno participantes llegaron a decir en cámara que en caso de que no alcanzara el presupuesto, no iba a comprarle comida al perro. Otros tuvieron gestos polémicos con el can y la producción amenazó con eliminar a quien lo maltratase.

Furia en los televidentes por el levantamiento de la emisión de Pluto Tv

El reality se promocionó, acá y en el resto del mundo, como un programa que ibas a ver todo el tiempo, todo el día, lo que ahora se conoce como 24/7. Pero esto no se estaría cumpliendo en el vecino país y la gente se indignó.

Tal como pasaba en el GH argentino, muchas veces en la pantalla aparecía el ojo de Gran Hermano o la pileta. Esto se daba en los casos que había una definición de un juego o si pasaba algo realmente grave. Por ejemplo, la crisis que sufrió Thiago cuando supo toda la verdad sobre su papá.

Thiago se enteró lo que pasó con su papá y sufrió una crisis nerviosa

Pero el problema es que en Chile, este corte es muy largo y seguido. Francisca García Huidobro, panelista del programa expresó su enojo en las redes sociales, solidarizándose con los televidentes. “Pasaba por aquí a agradecer profundamente a quien haya resucitado Pluto TV, porque ayer efectivamente estuvo muerto. Lo puse en Instagram anoche, ¿estaba molesta igual que ustedes? sí. ¿Puedo hacer algo? No. Excepto estar molesta igual que ustedes”.

Seguí Leyendo