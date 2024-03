Un error histórico: el momento del Premio Oscar incorrecto a “La La Land” por Mejor Película

Más de 90 veces se han entregado decenas de Premios Oscar durante toda la historia de dicha ceremonia y, obviamente, los errores y las polémicas no faltaron. Aunque cada año se organiza todo con mucho detalle y precisión, siempre puede pasar algo inesperado.

El error inolvidable en los Premios Oscar. / Gentileza

Esto ocurrió en el año 2017 en la entrega de uno de los galardones más importantes de la noche. Entre ellos se encuentra el premio a Mejor actor, Mejor Actriz y Mejor Película, desafortunadamente éste último fue el protagonista.

La la land.

Aunque le puede pasar a cualquiera, quien se equivoque frente a las cámaras en un evento visto por todo el mundo seguramente quedará para la historia de los mismos y así pasó con Faye Dunaway. La famosa actriz anunció que la cinta ganadora a la estatuilla por Mejor Película del año era “La La Land” pero no era realmente así.

Moonlight, ganadora del Oscar.

El bochornoso momento de los Premios Oscar

En el clímax de la 89ª ceremonia de los Premios de la Academia, durante la presentación del premio a la película destacada del año, Faye Dunaway y Warren Beatty declararon que el laureado era “La La Land”.

Poco después, mientras los realizadores de la película protagonizada por Emma Stone y Ryan Gosling estaban expresando su gratitud, se produjo la corrección: “Moonlight” era la verdadera ganadora. En ese instante, los representantes de PwC y otros miembros del equipo organizador de la gala subieron al escenario para comunicar al elenco de la película y al público presente que se había cometido un grave error.

Otro de los productores, Jordan Horowitz dijo: “Chicos, lo siento, no, hay un error. ‘Moonlight’, ustedes ganaron (el premio a) la mejor película”. Y un tercer productor, Marc Platt, aseguró: “Esto no es una broma, me temo que leyeron la tarjeta equivocada”.

De qué trata “Moonlight” la verdadera ganadora del Premio Oscar

Moonlight o Luz de luna es una cinta que puede encasillarse en el género dramático. Fue estrenada en el año 2016 y estuvo dirigida por Barry Jenkis.

Moonlight, ganadora del Oscar.

Su sinopsis cuenta: “Chiron, un joven afroamericano que vive en una zona conflictiva de Miami, tiene problemas para aceptar su homosexualidad. Mientras madura en un ambiente hostil, experimenta la alegría, la ira, el placer de la belleza, el éxtasis y el dolor. A medida que pasan los años, el joven se descubre a sí mismo intentando sobrevivir a diferentes situaciones”.