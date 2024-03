Cuáles fueron las ocasiones en las que hubo empate en los Premios Oscar

Encargados de galardonar a las mejores producciones cinematográficas llevadas a cabo durante todo un año, los Premios Oscar son de las celebraciones más importantes alrededor del globo. A pesar de esto, también pueden tener errores.

Empates en los Premios Oscar.

A lo largo de más de 90 años, se llevan a cabo desde Estados Unidos y en seis de esas ocasiones hubo empates entre las votaciones. Estos detalles “random” se suman a las sorpresas, errores y ausencias que por mucho tiempo suelen ser noticia.

Para mayor precisión, es fundamental dejar en claro que durante la historia de los Oscar se han entregado alrededor de 3 mil estatuillas. Teniendo en cuenta que solo 6 han sido compartidas, no puede llamarse un gran error.

Los inolvidables empates en los Premios Oscar

Premio a Mejor Actor en 1932

Tres años después de la instauración de este evento, se produjo por primera vez un empate entre los nominados: Wallace Berry y Fredric March. Lo notable de este acontecimiento es que no fue un empate técnico, ya que se diferenciaron por un único voto pero para ese entonces así debían ser las cosas cuando había diferencia mínima.

Premio a Mejor Cortometraje Documental en 1950

Para la edición de los Premios Oscar de este año, la norma de la diferencia mínima ya se había eliminado. Sin embargo, “A Chance To Live” y “So Much For So Little” empataron, lo que resultó en que tuvieran que compartir el galardón.

Premio a Mejor Actriz en 1969

Barbra Streisand y Katharine Hepburn protagonizaron otro empate cuando ambas fueron seleccionadas en la categoría que premia a la Mejor Actriz. Lo particular es que solo Streisand estuvo presente ese día.

Premio a Mejor Documental en 1987

En esta ocasión, los documentales “Artie Shaw: Time Is All You’ve Got” y “Down And Out in America” empataron en la votación. Ocurrió después de casi veinte años del empate anterior.

Premio a Mejor Cortometraje de Acción Real en 1995

En la 67° edición de los Premios Oscar, los creadores de “Franz Kafka’s It’s a Wonderful Life” y “Trevor” tuvieron que subir al escenario para compartir el galardón.

Premio a Mejor Edición de sonido en 2013

Se trata del último empate y el más reciente en la línea del tiempo. “La Noche más Oscura” y “Skyfall” fueron los ganadores del premio Oscar. Un detalle interesante es que el galardón fue presentado por los protagonistas de la saga de “Ted”: Mark Wahlberg y el famoso oso.