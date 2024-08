Tras el anuncio del primer hijo de Marisol y Martín Ku, las cuentas no cuadraron y parece una infidelidad

Martín Ku, una de las figuras más carismáticas de la última edición de Gran Hermano (Telefe), vuelve a estar en el centro de atención.

Esta vez, la noticia no tiene que ver con su paso por la casa, sino con su vida personal: Martín y su novia, Marisol, están esperando su primer hijo. Aunque la noticia fue recibida con alegría, no ha estado exenta de controversias.

Martín Ku y Marisol, en su reencuentro en GH

Recientemente, un usuario conocido en el ámbito del espectáculo, que se identifica como El Laucha en la plataforma X (antes Twitter), generó una ola de especulaciones al cuestionar la línea de tiempo del embarazo de Marisol.

“Marisol entró a la casa el 10/06, donde supuestamente tuvieron relaciones con Martín. ¿Y dicen en #LAM que está embarazada de 3 meses ya? MMMMM DIJO EL MUDO”, expresó en su cuenta, sembrando dudas sobre la fecha en que la pareja concibió a su bebé.

Martín y Marisol van a ser papás por primera vez.

El rumor se desató luego de que una foto de Marisol y Martín en el Hospital Alemán se hiciera viral, desatando un sinfín de reacciones en las redes sociales y en los programas de espectáculos.

La confirmación del embarazo de Marisol

Fue en LAM (América), conducido por Ángel de Brito, donde se confirmó la noticia: “Marisol entró a la casa el 10 de junio. Debería estar embarazada de dos meses. Están muy contentos y no estaba en los planes, pero recibieron la noticia con felicidad”, comentaron en el ciclo.

El periodista Pepe Ochoa también investigó la situación y aportó más detalles sobre la pareja. “Esta foto que ven del Hospital Alemán trascendió y me puse a investigar. Me lo terminaron de confirmar y los felicitamos. No se sabe el nombre y tampoco el sexo del bebé”, amplió Ochoa, refiriéndose a la instantánea que generó tanto revuelo.

Mientras los seguidores de Martín Ku celebran la noticia y aguardan más detalles sobre la llegada del bebé, las especulaciones continúan. Lo que es seguro es que la vida del ex Gran Hermano está a punto de cambiar para siempre, y sus fanáticos están ansiosos por acompañarlo en esta nueva etapa.