Tras compararse con él, Lali recibió una calurosa respuesta por parte de “el cinco de Cambaceres”

El Cosquín Rock, dejó muchas anécdotas, sobre todo en la presencia de Lali, que no olvidó tirarle una indirecta al presidente de la nación o bien, compararse con un futbolista tras ser elogiada.

A Lali Espósito le gritaron “diosa” y sorprendió con su respuesta: “Ya soy el 5 de Cambaceres”. Esta frase, que se dio faltando poco para que termine la presentación en Córdoba.

Lali recibió la respuesta de parte de El Cinco de Cambaseres

Pasados unos días, TN habló en exclusiva con Issa Sane (21), quién el pasado fin de semana uso frente Muñiz, el dorsal 5 de Cambaceres, conjunto de la Primera C.

Sane no podía creer cuando se enteró de la comparación de la artista, a pesar de que no lo conozca: “No lo esperaba, pero me pone contento que alguien como Lali me haya nombrado”. Y agregó: “Me gusta su música, es una genia”.

Además, el 5 de Cambaceres contó: “Vi el video en el vestuario, justo antes de entrar al partido y me empezaron a hacer chistes mis compañeros”. Sin embargo, le restó valor en el momento: “Como estábamos por jugar un partido importante, no les preste atención”.

Cambaceres también reaccionó a la frase de Lali Espósito

El Club Defensores de Cambaceres no quiso dejar pasar la oportunidad de vincularse con Lali, que, tras nombrarlos y hacer parte al jugador de su club en su concierto, les dio popularidad mediática.

Es por eso, que con humor en sus redes sociales y en época de mercado de pases, le dieron la bienvenida a la cantante al club: “Bienvenida Lali al club de la ciudad”, escribió la cuenta oficial de la institución.