Tomás Holder logró lo que ningún ex Gran Hermano pudo: cómo sigue su carrera

Gran Hermano dio a conocer muchas personalidades y tras la salida de cada uno de los concursantes, fue su portón a lanzarse en lo que siempre han soñado. Sin embargo, hay un contrato que los priva de ser libres.

Telefe tiene “atados” por algunos años a cada uno de los concursantes del reality de supervivencia, por lo que cada paso que dan, debe ser consultado y es el canal de las pelotitas, quien decide si pueden o no tomar el empleo.

Tomás Holder pudo romper su vinculo con Telefe

Esto es algo que les paso y les seguirá pasando a muchos, pero existe quien rompió este acuerdo y es nada más y menos que Tomás Holder, quien fue el primer eliminado y que, si bien no logró avanzar en GH, le dio tiempo suficiente para mostrarse afuera de la casa más famosa del país.

Esta preocupación y terror que pasan los ex hermanitos, ya no es problema para Holder, que se negó rotundamente a que le controlen su vida laboral y más aún, dejar ganancias a Telefe (el 50% de cada trabajo deben destinarlo).

La abogada que logró lo imposible y ayudó al rosarino de 22 años para ser libre, y, además, no ser multado o condenado a pagar dinero, es Pamela Frydlewsky, que luego de la hazaña, ya puede realzar su nombre.

Tomás Holder ya tenía empleo antes de romper el contrato

El tiktoker, que recientemente fue noticia por un video teniendo relaciones sexuales con una joven, ya había sido llamado por Marcelo Tinelli para formar parte del Bailando 2023, algo que era imposible por los canales a los que pertenecen Gran Hermano y el concurso de baile.

Con el tiempo, Tinelli logró destrabar las condiciones para que los ex concursantes de GH puedan ser parte de su programa, pero sin despegarse de Telefe. Para Holder fue distinto ya que ya había comenzado el proceso para desvincularse.

“Estoy super emocionado, no caigo todavía, no puedo creer esto. Es una oportunidad gigante que me está dando Marcelo, increíble. Estoy muy emocionado por todo el camino que recorrí, sabiendo que arranqué con TikTok”, dijo Holder en su cuenta de Instagram, luego de conocer la noticia.

Consultado por una hipotética pareja para el programa, Tomás Holder no dudó en señalar que le gustaría bailar junto a la cantante Jimena Barón.

