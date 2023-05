Así fue la sorprendente transformación física de Tomás Holder: cómo lucía antes de ser influencer

De todos los ex concursantes de Gran Hermano, pocos eran los que eran un rostro conocido, pero sin dudas de quien sabíamos todo era Tomás Holder, que en TikTok se aseguró de generar una enorme cantidad de seguidores.

Lo primero con lo que relacionamos a quien fue el primer eliminado del reality de Telefe es su enorme pecho y espalda, producto de entrenamiento y anabólicos.

El influencer y tiktoker rosarino no pasó desapercibido por la casa más popular del país. Su personaje, denominado por él mismo Holder como “un rugbier violento y machista”, fue motivo de crítica que se reflejaron en la votación en su contra.

Así lucia Tomás Holder antes de tomar anabólicos

Tras su salida, se filtró una imagen del joven de 22 años previas a convertirse en fisicoculturista. En ellas, se puede apreciar el gran cambio físico por el que atravesó cuando comenzó con la ingesta de barbitúricos.

“Me encanta verme gigante, me encanta la sensación de estar todo venoso, grande, me gusta”, había expresado el participante rosarino en su casting para Gran Hermano 2022.

La foto trascendió a partir de la publicación de una usuaria de Twitter. Se lo ve a Holder cuando no se inyectaba esteroides. De inmediato la publicación se volvió viral.

Mientras en su momento, Tomás Holder hablaba sobre su adicción a las inyecciones. “Yo creo que los vicios son malos. Lo voy a decir públicamente, porque no me da vergüenza”, empezó diciendo.

“Yo me he inyectado anabólicos desde los 17 años, para mí es un vicio, me encanta, pero soy consciente de que si me inyecto todo el año me muero”, declaró.

La palabra de Tomás Holder sobre la viralización de su video prohibido

Luego de la viralización de un video erótico que lo tiene de protagonista, Tomás Holder decidió hacer un descargo en sus redes sociales, donde dejó en claro que él no difundió el material. “Se filtró un video mío teniendo relaciones sexuales con una persona. La gente me pregunta si lo subí yo o no. Y no, yo no lo subí”.

En su cuenta de Instagram, aseguró que no le molesta el video se haya hecho viral pero si lamentó que lo hayan podido ver menores de edad. ”¿Me molesta? No, a mí no me molesta porque soy partidario de que mi cuerpo es arte”.

“Si por ahí me molesta que yo al tener seguidores más chicos, que chicos vean eso. De mi parte por ahí no me siento del todo cómodo. Les pido perdón si tuvieron que ver eso, si se ofendieron o si algo”, declaró.