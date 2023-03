Todas las superestrellas que pasaron por el “Oscar Party”, la fiesta previa a la entrega de los premios

Esta noche se realizará la edición número 95 de los Oscars, pero desde el viernes se vive la previa, ya que se llevó a cabo la fiesta “Pre-Oscar Awards” a la que asistieron superestrellas del cine de Hollywood. Mirá las fotos.

A la increíble celebración fueron actores y actrices como Brendan Fraser, Morgan Freeman, Ana de Armas, Demi Moore, Sandra Bullock, Nicole Kidman, Antonio Banderas, Olivia Wilde, Andrew Garfield, Danny DeVito, Vin Diesel, Selma Hayek, Zoë Kravitz, Robert Pattinson, Kristen Stewart y artistas Lenny Kravitz, Elton John y Tyga. Pero uno de los protagonistas de la fiesta fue el actor chileno Pedro Pascal, el actor del momento, quien interpreta a Joe en la serie producida por HBO, “The Last of Us”.

Fred Specktor y Morgan Freeman. Foto: Natasha Campos.

Esta noche en el Dolby Theatre de Los Ángeles se celebrará la 95° edición de los Premios Oscar que recibirá a los personajes más influyentes de la industria cinematográfica para celebrar el evento más importante del año. Será conducido por el comediante Jimmy Kimmel.

Demi Moore. Foto: Natasha Campos.

Zoë Kravitz. Foto: Natasha Campos.

La academia, todos los años, ha tenido que atender nuevas polémicas, por lo que busca ampliar audiencias con presentadores como Glenn Close y Samuel L. Jackson, las celebridades más populares del momento, Pedro Pascal, la británica Florence Pugh y la estadounidense Halle Bailey.

A todo esto le suman la presentación de Rihanna, que viene de realizar un espectacular show en el Super Bowl.

Elton John y David Furnish. Foto: Natasha Campos.

Antonio Banderas y Nicole Kimpel. Foto: Natasha Campos.

Hay muchas expectativas por la película argentina “Argentina 1985″, film dirigido por Santiago Mitre y protagonizado por Ricardo Darín que competirá por el galardón a Mejor película internacional contra un difícil contrincante “Sin novedad en el frente”.

EN QUÉ CANAL Y A QUÉ HORA VER LOS PREMIOS ÓSCAR 2023

La transmisión se podrá ver en vivo por el canal TNT en Latinoamérica. La ceremonia de entrega arranca a las 21 (Argentina), pero una hora antes estará la alfombra roja.

En Latinoamérica, la ceremonia de entrega de los premios Óscar podrá verse en Internet a través de la plataforma HBO Max.

Olivia Wilde festejando su cumpleaños en el Pre-Oscar Awards. Foto: Natasha Campos.