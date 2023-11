Tini Stoessel sorprendió con un radical cambio de look: cómo se ve y a qué se debe

Tini Stoessel es una de las mujeres más importantes de la industria musical argentina y, además de tener un gran talento vocal, su imagen es súper importante para las tendencias de moda. Esta vez dejó atónitos a sus fans y te contamos el por qué.

¿Se viene una colaboración de Emilia Mernes y Tini Stoessel? La sugerente foto que alertó a sus fans

En los últimos minutos, Tini compartió un pequeño y corto video que sonorizó con la canción en la que colaboró con Emilia Mernes: La Original. En el video solo se muestra sobre un vehículo y haciendo algunas señas a la cámara, nada de otro mundo.

El punto de atención que enloqueció a todos sus fanáticos y seguidores en las redes sociales fue lo que poco que se vió bajo el gorro de lana negro que la cantante llevaba puesto en el clip. En los costados se nota un poco de su cabello pero muy diferente a lo que tiene acostumbrado: se ven mechas de pelo cortas y en color rubio casi manteca.

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul cambiaron de looks ¿pura coincidencia?

Sin lugar a dudas se trata de una nueva tendencia que la ex Violetta implantará en la moda argentina. No importa qué use, ella siempre pone algo a la moda y sus seguidores se encargan de usarlo en el día a día. Tops, pantalones wide leg, el color rosa, los piercing, y varias cosas más fueron implantadas por ella y seguramente esto no será la excepción.

El detalle que hacce coincidir a Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

Por su lado, el jugador de la Selección Argentina y gran amigo de Lionel Messi también compartió su fotografía en las redes sociales y coincidó en algo con su exnovia. Hace poco tiempo, el Atlético Madrid se enfrentó al Sevilla en el Estadio Metropolitano y ganaron por 3 a 1, allí se lo vio con un gran cambio de look.

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul cambiaron de looks ¿pura coincidencia?

“3 más y seguimos”, escribió el jugador en la descripción del posteo. Seguido compartió una foto de cuando entró a la cancha y mostró su gran cambio con el cabello en color rubio.

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul cambiaron de looks ¿pura coincidencia?

Más allá de esto, en la casilla de comentarios dos llamaron la atención. En el reel de Tini comentó Emilia y puso “Kiii, ¿y esa rubia?”. Por otro lado, Duki comentó en la foto de De Paul y expresó: “Na bueno el polaco, qué facha. Me conocistee así”.

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul cambiaron de looks ¿pura coincidencia?

