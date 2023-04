Tini Stoessel se hizo un cambio radical de look y parece otra: qué dijo Rodrigo de Paul

Tini Stoessel sorprendió a sus millones de seguidores a subir una foto con su nuevo look, con el que luce completamente diferente. La cantante se tiñó el cabello, unos tonos más oscuros y Rodrigo de Paul reaccionó al radical cambio de su novia.

La joven artista no le teme a los cambios y ahora es morocha. Por años llevó el mismo color de pelo y apostó al negro, que muchos adoraron.

Tini Stoessel apostó por un radical cambio de look.

La cantante subió una foto a su feed que se sacó frente al espejo y sus fanáticos reaccionaron casi al instante. En menos de ocho horas superó el millón de “likes” al pie del posteo en el que solo se limitó a poner un corazón negro, relacionado con el color de su pelo y de la campera que llevaba puesta.

Tini Stoessel apostó por un radical cambio de look.

Al parecer, estaría relacionado con un proyecto de la artista, como ocurrió cuando se tiñó las cejas de color rosa, para la tapa de su último disco, “Cupido”, y causó furor.

“Sos perfecta mi vida”, comentó La Joaqui. “Appppa ahora somos dos en la fila”, fue el mensaje de Mariana Muzlera, la mamá de Tini Stoessel. Y por supuesto, no faltó el comentario de su pareja, Rodrigo de Paul, que con un emoji dejó en claro que aprueba el nuevo look de su novia.

Luego, el futbolista compartió el posteo en sus historias de Instagram y escribió “Largameee!!”. A la imagen, también le sumó varios emojis con los que expresó su parecer sobre el look de Tini.

Tini Stoessel apostó por un radical cambio de look.

Tini Stoessel mostró un arriesgado piercing en una de sus zonas íntimas

Tini Stoessel enloqueció a sus fanáticos al lucir un piercing en una zona íntima. El hecho fue tan inesperado para sus seguidores, que no pudieron evitar comentar sobre su perforación.

En un posteo que data de hace siete días, Mariana Muzlera, la mamá de la intérprete publicó dos fotografías en las que se pueden ver disfrutando del verano de la costa oeste de Estados Unidos. En la descripción, @mluciamuz escribió: Los Ángeles de nuestro corazón”.

La foto fue compartida por la mamá de la Triple T en su cuenta de Instagram. Foto: mluciamuz / instagram.

En las imágenes, Tini luce una ajustada y traslúcida remera blanca. Sus fans, siempre atentos a los icónicos looks de la cantante de “Miénteme”, no pudieron dejar de nota que no solo no lleva corpiño, sino que también porta orgullosa un piercing de barra que atraviesa su pezón izquierdo.

El conocer este detalle de la cantante bastó para que sus redes estallaran con comentarios y me gustas. Una usuaria comentó: “¡Amo! Tiene un piercing en la bubi. Jamás podrán”. A ella, se sumaron otros internautas igual de sorprendidos.

Tini mostró su nuevo piercing y generó revuelo en redes sociales.

Tini Stoessel apostó por un radical cambio de look.